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10.09.2021 13:55
Рубрика: Экономика

В России завершилась продажа туров с кешбэком

Текст: Александр Проценко

Продажи туров с кешбэком приостановились из-за повышенного спроса. Как заявлено в пресс-службе Ростуризма, выделенная государством на поездки этого года сумма уже полностью выбрана. Об этом сообщил ТАСС.

В Ростуризме назвали причины роста цен на туристские услуги в августе

"Продажи туров и проживания в отелях с кешбэком завершились, поскольку программа оказалась очень востребована у туристов, и выделенная на поездки этого года сумма была выбрана полностью раньше 14 сентября", - сообщило ведомство. И напомнило, что изначально продажи должны были завершиться 31 августа, однако из выделенных правительством РФ на реализацию программы в 2021 году 6,7 млрд рублей оставалось 400 млн рублей. Ростуризм принял решение направить эти средства на то, чтобы дополнительно простимулировать продажи в низкий сезон. После чего спрос на льготные туры (с кешбэком) вырос на 15-20%.

Всего этой формой организации отдыха с начала нынешнего года воспользовались более 1,6 млн россиян, они купили туры на 34 млрд руб. При этом сам кешбэк составил 6,7 млрд руб. Туристы, воспользовавшиеся данной финансовой льготой, могут отправиться в поездку с 1 октября по 24 декабря, уточнили в Ростуризме.

Финансовая схема организации внутреннего туризма с предложением кешбека оказалась не только удобной для населения, но и выгодной для регионов, развивающих туризм. "Туристический кешбэк оказал существенный позитивный эффект на региональные экономики: на 1 государственный рубль пришлось 5 рублей средств граждан, которые они потратили на отдых и оздоровление в стране, и это не считая дополнительных трат во время путешествия, - сообщили в Ростуризме. - При этом удалось поддержать спрос на отдых в России в межсезонье, обеспечить увеличение собираемости налогов, сохранить рабочие места, привлечь внимание туристов к новым внутренним направлениям, включая регионы, наиболее пострадавшие от коронавирусных ограничений", - подчеркнули в ведомстве.

Экономика Туризм Правительство Минэкономразвития Ростуризм Развитие туризма в России

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