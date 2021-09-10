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10 сентября 2021 г.
Российская газета - Федеральный выпуск № 207(8558)

Величина прожиточного минимума, установленная в субъектах Российской Федерации в соответствии с законом "О прожиточном минимуме в Российской Федерации", на 2021 год

Опубликован 10 сентября 2021 г.

Комментарии Российской Газеты

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Величина прожиточного минимума, установленная в субъектах Российской Федерации в соответствии с законом "О прожиточном минимуме в Российской Федерации", на 2021 год (по состоянию на 27 августа 2021 года)

Величина прожиточного минимума, установленная в субъектах Российской Федерации в соответствии с законом "О прожиточном минимуме в Российской Федерации", на 2021 год (по состоянию на 27 августа 2021 года)
(gif, GIF, 206 Кб)