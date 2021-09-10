Видео: слон напал на грузовик, грубо "подрезавший" его на шоссе

Слоны считаются не только одними из самых умных млекопитающих на планете, но еще и достаточно памятливыми, способными на долгую благодарность к себе подобным или к человеку. И на столь же долгую неприязнь. А еще они очень чувствительны к малейшим проявлениям неуважения к своей трех-пятитонной персоне. И те, кто этого не поймут, очень и очень потом пожалеют...

Вблизи индийского города Джарграм (штат Западная Бенгалия) разъяренный слон устроил трепку грузовику, водитель которого не проявил к нему должного уважения на дороге. Животное бродило по окрестностям по своим слоновьим делам и, похоже, привыкло к тому, что при переходе им широких шоссе или узких грунтовок любой транспорт приостанавливает движение и терпеливо ждет. У слонов в Индии по умолчанию приоритет на всех перекрестках.

И вдруг какой-то дерзкий водитель грузовика - видимо, не местный - решил покуситься на его привилегии и "подрезал" лесного великана, когда тот почти перебрался через шоссе. Да еще и напугал гудком. Разгневанное животное схватило хоботом тентованый кузов и начало трясти машину так, что та чуть не перевернулась на обочину.

Убедившись, что все окружающие - и перепуганный водитель грузовика, и остальные участники движения - поняли, кто на дороге главный, слон отпустил провинившегося, и тот поспешил улизнуть с места потасовки. Местные жители утверждают, что это не первый такой случай "дорожной ярости" в окрестностях Джарграма. Ранее еще один слон - а возможно, и этот же самый - уже нападал в схожих обстоятельствах на автоцистерну.