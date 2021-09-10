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10.09.2021 17:00
Рубрика: Легковые авто

Видео: "Запорожец" оказался быстрее Tesla

Текст: Андрей Полухин

"Запорожец" против Tesla? Это противостояние кажется нелепым даже для анекдотов, в которых "Горбатые" традиционно сталкивались с "Мерседесами", а до эпохи "электричек" почти никто из них, естественно, не добрался.

Фото: скриншот с www.youtube.com
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Но этот конкретный "Запорожец" не только сохранился, но и сам стал электромобилем. Он получил интегрированную силовую установку от Nissan Leaf 1 поколения. И не просто посостязался с Tesla Model S в модификации P85, но и обогнал ее. Правда, только на старте, до скорости 110 км/ч. Достигнув своего лимита скорости, "Запорожец" сдался.

Отметим, что этот ЗАЗ-965 модернизировал украинский энтузиаст из города Кропивницкий. Он ли едет за рулем "Горбатого", неясно. Но лицо пилота во время заезда с Tesla заслуживает отдельного внимания. Закусывая губу, водитель напрягается так, будто хочет добавить к 109 лошадиным силам своего "Запорожца" хотя бы еще одну человеческую. Видимо, у него получается, ведь скорость 100 км/ч этот ситикар советского производства набирает за 4,33 секунды. Американскому электромобилю на это требуется 6,30 секунды.

"До сотки у Tesla шансов ноль вообще", - выдохнул счастливый пилот после финиша во втором заезде, который также закончился победой отечественного агрегата. И пояснил, что на 130 км/ч он уже притормаживает - ехать быстрее в крохотном "Запорожце" просто страшно.

#Tesla