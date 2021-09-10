Власти Кубы напомнили туристам о прививке от COVID-19 и ПЦР-тесте

Власти Кубы раскрыли подробности предстоящих изменений в отношении протоколов пребывания иностранных туристов на территории Острова Свободы, а также порядка въезда путешественников в страну.

"По прибытие туристы должны будут предоставить сертификат о вакцинации от COVID-19, а не вакцинированные туристы - отрицательный результат ПЦР-тестирования, проведенного не позднее 72 часов до вылета", - заявила в эфире кубинского телевидения глава департамента по контролю качества министерства туризма Кубы Мария дель Пилар Масиас. При этом, в какой форме и на каком языке будет необходимо предоставить сертификат, чиновница не сообщила.

В кубинских аэропортах пристальное внимание будет уделено выявлению симптомов коронавируса среди прибывающих пассажиров, а вот обязательное до сегодняшнего дня ПЦР-тестирование сразу по прибытии отменяется: анализы будут брать лишь у туристов, вызвавших подозрения санитарных властей карибской страны.

А вот печально известные многим российским туристам отели-обсерваторы по-прежнему сохранятся. Как отметила Масиас, в такие специально переоборудованные гостиницы на изоляцию будут направляться туристы в случае положительного теста на COVID-19.

В министерстве туризма Кубы утверждают, что страна готова к увеличению туристического потока: отели проходят обязательную сертификацию на предмет соответствия разработанным санитарно-эпидемиологическим протоколам, а сотрудники туристической отрасли уже практически полностью вакцинированы.

Напомним, что кубинские власти намерены с 15 ноября полностью снять ограничения на авиасообщение с Островом, введенные ранее с целью профилактики распространения коронавируса в стране. Кроме того, ожидается постепенная отмена и ряда жестких карантинных мер на территории Кубы. Прежде всего, речь идет о возобновлении беспрепятственного транспортного сообщения между провинциями республики.