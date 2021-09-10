Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) даст оценку российской вакцине "Спутник V" после того, как получит полный пакет документов, необходимый для преквалификации. Об этом сообщил сегодня старший специалист отдела иммунизации Европейского бюро ВОЗ Олег Бенеш на онлайн-конференции по поводу презентации итогового доклада Общеевропейской комиссии по вопросам здоровья и устойчивого развития, созданной под эгидой Европейского регионального бюро ВОЗ.

"ВОЗ продолжает активно сотрудничать с представителями России по вопросам подготовки полного пакета документации для того, чтобы провести оценку вакцины "Спутник V. Мы сейчас находимся на этапе, когда мы ожидаем представления полного пакета документов от соответствующих структур", - отметил эксперт.

Он пояснил, что речь идет о документации, которая раскрывает данные о качестве, безопасности и эффективности вакцины. "Пакет должен быть полностью подготовлен, а также должны быть представлены соответствующие заключения и рекомендации", - отметил доктор Бенеш.