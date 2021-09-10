WhatsАpp введет защиту для резервных копий пользователей

В WhatsАpp появится еще один уровень защиты данных пользователей, пишет "Прайм". Мессенджер будет использовать сквозное шифрование резервных копий, которые люди предпочитают хранить на Google Drive или iCloud. Глава соцсети Facebook, которой принадлежит WhatsАpp, Марк Цукерберг пояснил, как это будет работать.

Если пользователи активируют сквозное шифрование своих резервных копий, ни WhatsApp, ни провайдер услуг резервного копирования не смогут получить доступ к скопированной информации или уникальному ключу ее шифрования, написал он в своем аккаунте. Получить доступ к собственным резервным копиям можно будет с помощью ключа шифрования.

Компания также разработала новую систему хранения ключей шифрования, совместимую с iOS и Android. Отмечается, что сам ключ можно защитить вручную или с помощью пользовательского пароля.

Мессенджер WhatsApp - одно из самых популярных сегодня приложений, с помощью которого можно отправлять и получать сообщения, звонки, фотографии, видео, документы и голосовые сообщения.