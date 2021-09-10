За что теперь будут штрафовать камеры на дорогах

У дорожных камер значительно расширится функционал: они смогут распознавать целый ряд нарушений, которые раньше могли фиксировать только сотрудники ГИБДД.

Эта возможность появится благодаря внедрению нового программного обеспечения и использованию нейросетей. Количество установленных на дорогах комплексов при этом останется прежним - в Москве сейчас их около 3,5 тысячи.

Как уточняет aif.ru, решение о расширении возможностей комплексов автоматической фиксации нарушений ПДД разрабатывает Центр организации дорожного движения и ГУ МВД России по Москве. Разработчики программного обеспечения уверены, что вероятность ошибки распознавания будет не более 5%.

Какие нарушения автомобилистов и мотоциклистов смогут определять автоматически в ближайшем будущем? Прежде всего, неработающие фары. Новшество применят в местах повышенной аварийности и на выделенных полосах для общественного транспорта. Фиксировать нарушение поможет нейросеть: благодаря ей дорожные комплексы смогут отличать свет габаритов от дневных ходовых огней и определять, что фары не работают. За тем, чтобы не было ошибок, будут следить сотрудники, контролирующие работу оптических приборов.

Еще одна возможность нейросети - фиксировать мотоциклистов без шлемов, а также тех из них, кто передвигается между полосами. Для этого программисты загрузят в память компьютера сотни фотографий, которые помогут сформировать шаблон. Затем его обкатают в реальных дорожных условиях. Адаптация необходима для того, чтобы исключить ошибки: мотоциклетных шлемов сегодня огромное множество, они имеют разную форму и цвет.

Также камеры будут фиксировать и другие нарушения - правил перевозки грузов и буксировки; повороты или развороты налево не из крайней полосы, проезд по велодорожкам, а также стоянку на них, незаконные проблесковые маячки и фонари такси на крыше, использование мобильного телефона за рулем, отсутствие у автомобиля ОСАГО и техосмотра.

Кроме того, дорожные комплексы оснастят шумомерами, благодаря чему они смогут "ловить" транспортные средства, передвигающиеся без глушителя или со включенной на полную музыкой. Любителям громкой езды грозит приличный штраф: московские власти предложили увеличить его до 5000 рублей. Соответствующий пакет поправок уже передан в столичную городскую думу.