Захарова: Начало поставок по "Северному потоку-2" зависит от немецкого регулятора

Начало коммерческих поставок газа по трубопроводу "Северный поток-2" зависит от немецкого регулятора. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя сообщения о завершении строительства.

"Сроки начала коммерческих поставок зависят от позиции немецкого регулятора. Рассчитываем, что миллионы европейских потребителей уже в ближайшее время смогут получать российский газ по кратчайшему, наиболее экономичному и экологичному маршруту", - написала Захарова в своем Telegram-канале.

По ее словам, всем должно быть понятно, что остановить "Северный поток-2" уже невозможно. "Пора прекратить чинить препятствия этому важному проекту. Пришло время договариваться о разумных, взаимовыгодных параметрах эксплуатации газопровода", - отметила дипломат.

Напомним, в пятницу утром "Газпром" сообщил, что строительство газопровода "Северный поток-2" полностью завершено. Трубопровод, проложенный от побережья России через Балтийское море до Германии, состоит из двух ниток общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год.