Детские театральные премьеры сентября

Сентября - время начала нового учебного года и открытия нового театрального сезона. Тем приятнее, когда сезон начинают сразу же с премьерных показов спектаклей для юных зрителей.

"Вересковый мед" в Театре Терезы Дуровой

Фото: Александр Либков / Предоставлено пресс-службой Театра Терезы Дуровой

Театр Терезы Дуровой открывает 29-й сезон премьерой спектакля "Вересковый мед" в постановке народной артистки РФ Терезы Дуровой.

Эта масштабная постановка продолжит популярную серию этнических спектаклей, которые знакомят зрителей с культурой разных стран. И на этот раз юных зрителей приглашают в захватывающее путешествие по одной из самых романтичных и овеянных легендами стран - Шотландии, в край суровых скал и живописных озер, непреступных замков и отважных горцев.

Действие спектакля начинается в Эдинбурге XIX века в эпоху удивительных открытий и меняющих мир изобретений. Но и о старых добрых традициях шотландцы не забывают, чтут свою историю и берегут культурное наследие.

Вместе с героями спектакля - девушкой Элли и юношей Вилли - зрители окажутся в Эдинбурге XIX века. Их ждут традиционные Игры горцев с волынками и шотландскими барабанами, национальными танцами и соревнованиями в стрельбе из лука. Цепь впечатляющих приключений и путешествие во времени приведет их в древнюю Каледонию, где они встретятся с жестоким римским центурионом, узнают, что такое ярмо, и примут участие в сражении пиктов с римлянами.

"Спектакль "Вересковый мед" - это театральный блокбастер, на котором захватывает дух от красоты шотландских костюмов, игры волынщиков прямо в зрительном зале, проносящегося из кулисы в кулису старинного паровоза, - рассказывает о спектакле Тереза Дурова. - Уверена, что после просмотра у многих зрителей появится желание узнать историю своего рода. Ведь чем больше мы знаем о своих предках, чем мощнее наша связь с предыдущими поколениями, тем тверже мы стоим на ногах, тем лучше понимаем себя".

Оригинальный сюжет "Верескового меда" написан Артемом Абрамовым на основе шотландских легенд и исторических реалий. Среди создателей спектакля - поэт Андрей Усачев, композитор Максим Гуткин, для которого этот спектакль стал последним, художник-постановщик Мария Рыбасова.

"Петя, волк и другие" в Московской областной филармонии

Фото: Предоставлено пресс-службой Московской областной филармонии

Московская областная филармония представляет симфоническую сказку для детей "Петя, волк и другие...", которая объединила классическую симфоническую сказку Сергея Прокофьева и ее сиквел - сочинение современного композитора Петра Поспелова.

Премьера приурочена к 130-летию со дня рождения Сергея Прокофьева и 85-летию со дня первого исполнения симфонической сказки "Петя и волк".

Музыка Прокофьева знакомит детей с инструментами симфонического оркестра. Композитор поручает каждому инструменту свою "роль": флейта - Птичка, гобой - Утка, кларнет - Кошка, фагот - Дедушка, струнный квартет - Петя, три валторны - Волк, литавры - Охотники. В продолжении Петр Поспелов добавляет новых персонажей: Кит - труба и Китиха - тромбон. Оба сочинения исполнит Симфонический оркестр Московской областной филармонии "Инструментальная капелла", художественный руководитель и дирижер - заслуженный артист России Виктор Луценко.

Главные герои спектакля Непрокофьев (Вячеслав Козленко) и Муза-художница (Наталия Каменщикова) станут проводниками для юных зрителей в мир музыки. Поначалу артисты оркестра окажутся недовольны, что звучание их инструментов сравнивают с животными или старым дедушкой. Но постепенно они увлекутся игрой и даже в конце предложат самим ребятам сочинить фантастическое продолжение волшебной истории. Зрителям придется придумать, как вместе с оркестром и всеми инструментами выбраться целыми и невредимыми из пасти огромного кита.

"В спектакле возникает слияние двух жанров: изобразительного искусства и музыки. Через визуализацию звуков дети знакомятся с персонажами, с музыкальными инструментами. На авансцене мы расположим волшебную коробочку - театральный макет. То, что происходит в ней, будет транслироваться на большой экран. Дети узнают, как устроен театр, увидят, как из чего-то маленького, сделанного художницей, элемент становится большим. Это не классическая сказка, а немного сумасшедшая история. И в нашей постановке мы тоже добавляем "фокусов"!" - рассказывает Наталья Лайнер, режиссер-постановщик спектакля, член жюри и номинант премии "Золотая Маска".

Премьера состоится 25 сентября в ДК "Саввино" (г.о. Балашиха, Железнодорожный). Начало в 17.00.

Кстати, билеты на этот спектакль можно приобрести по "Пушкинской карте".