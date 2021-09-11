Эксперт объяснил, почему растут ставки по кредиткам

В сентябре сумма обслуживания кредитных карт выросла до 30% годовых, что стало самым высоким показателем за последние пять лет. Доцент кафедры регулирования деятельности финансовых институтов РАНХиГС Юрий Твердохлеб считает, что таким образом банки борются с рисками.

Как отметил Твердохлеб, доля проблемных кредитов на рынке растет, и банки закладывают в стоимость обслуживания, проценты и страховку, возможные риски невозврата. При этом сейчас есть и общая тенденция к росту ставок. Однако, по мнению эксперта, опасаться серьезного повышения процентов по кредитам не стоит.

"Я думаю, что здесь речь может идти об изменении на один-два процентных пункта, не больше", - сказал он в беседе с радио Sputnik.

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