Эксперты рассказали, в каком возрасте лучше брать ипотеку

С 1 сентября у молодых россиян появилось больше возможностей получить ипотеку - Сбербанк снизил возрастной ценз заемщиков до 18 лет. По мнению экспертов, это не приведет к существенному притоку новых заемщиков, так как найти стабильную работу в таком возрасте сложно.

По мнению вице-президента по маркетингу и продажам ГК "Кортрос" Филиппа Третьякова, устранение возрастного ценза для ипотечных заемщиков - это правильная инициатива. В этом возрасте можно пойти в армию и вступить в брак, но не взять ипотеку, что дискриминирует потребителя.

Как считает Третьяков, ситуации могут быть разными - кто-то начинает рано работать, другие могут унаследовать бизнес. Есть и риски - по статистике, самый высокий уровень безработицы приходится на молодых людей.

"Однако с другой стороны, для покупки первого и сравнительно недорогого жилья ранний возраст подходит лучше - уже к 30 годам вполне можно успеть расплатиться с банком и иметь недвижимый капитал для покупки "семейного варианта" жилья", - рассказал эксперт в беседе с агентством "Прайм".

Сейчас большинство заемщиков обращаются в банки в возрасте 35-44 лет, но в ближайшее время средний возраст может снизиться - среди планирующих купить жилье 43 процента - это россияне в возрасте 24-34 лет.

Управляющий директор компании "Метриум" Надежда Коркка отметила, что сложно назвать лучший возраст для того, чтобы взять ипотеку. По статистике, банки чаще всего отказывают молодым заемщикам и тем, кто находится в предпенсионном возрасте. Пенсионерам оформить ипотеку очень сложно.

"Анализ рынка труда и зарплат показывает, что у большинства россиян проблемы с доходами и трудоустройством начинаются задолго до пенсии - примерно после 45-50 лет. Это следует учитывать и тем, кто нуждается в ипотеке", - говорит Коркка.