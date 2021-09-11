Новости

Шесть человек пострадали при взрыве газа в Липецкой области 03:37
Газ взорвался в жилом доме в Липецкой области 02:51
Исследование: Непривитые умирают от COVID-19 в 11 раз чаще 02:40
Пушков ответил на заявление США по "Северному потоку-2" 02:10
Вильфанд предупредил о резком похолодании в ряде регионов России 01:40
Силы афганского сопротивления заявили о захвате трех районов в Панджшере 00:53
Псаки заявила об приостановке отправки афганцев в США из-за кори 10.09.2021
Xiaomi заблокировала свои телефоны в Крыму 10.09.2021
К 2025 году каждая четвертая покупка будет совершаться через интернет 10.09.2021
Двое школьников во Флориде арестованы за подготовку теракта 10.09.2021
В Москве в дом, где отравилась семья, приехали специалисты в костюмах химзащиты 10.09.2021
Куда звонить, чтобы помочь родственнику-алкоголику 10.09.2021
WhatsАpp введет защиту для резервных копий пользователей 10.09.2021
Легойда: Представление о нашем народе, как сильно пьющем, неверно 10.09.2021
Голикова назвала число привитых от коронавируса россиян 10.09.2021
Боттас выиграл квалификацию Гран-при Италии 10.09.2021
Как минимум 20 человек задержали в Вильнюсе в ходе беспорядков 10.09.2021
Лавров рассказал о развязанной Западом войне против российских СМИ 10.09.2021
Черногория ужесточила правила въезда в страну 10.09.2021
Как оказать первую помощь при укусе животного 10.09.2021
Глава МИД: Россия готова к взаимному признанию вакцин с ЕС 10.09.2021
Лавров: Разговаривать с талибами придется всем 10.09.2021
Росстат зафиксировал рекордный квартальный рост ВВП 10.09.2021
Лавров: У России нет уверенности в надежности западных партнеров 10.09.2021
Мантуров рассказал, в чем цель союзной программы 10.09.2021
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Три шедевра от Михаила Пиотровского: В Эрмитаже - лучшие картины и скульптуры мира
Три шедевра от Михаила Пиотровского: В Эрмитаже - лучшие картины и скульптуры мира
Как Москва отметит свой День рождения
Как Москва отметит свой День рождения
В России запустили приложение "Госуслуги.Авто"
В России запустили приложение "Госуслуги.Авто"
11.09.2021 02:40
Рубрика: В мире

Исследование: Непривитые умирают от COVID-19 в 11 раз чаще

Фото: AP Photo/Gerald Herbert Фото: AP Photo/Gerald Herbert
Фото: AP Photo/Gerald Herbert

Американцы, не сделавшие прививку от коронавируса, при заражении умирают в 11 раз чаще, чем вакцинированные. Об этом пишет газета The Hill, в распоряжении которой оказались данные исследования Центров по контролю и профилактике заболеваний США (CDC).

Фото: Сергей Михеев/РГ
Гинцбург объяснил, почему поменялась тактика вакцинации

Медики наблюдали за здоровьем 600 тысяч человек, заразившихся SARS-CoV-2, и пришли к выводу, что невакцинированные в 10 раз чаще попадают в больницу с тяжелыми формами COVID-19.

Директор CDC Рошель Валенски заявил, что каждое новое исследование подтверждает тезис, что вакцинация эффективна.

Ранее сообщалось, что аденовирусные вакцины ("Спутник V" или AstraZeneca) формируют более сильный клеточный иммунитет, защищающий от коронавируса.

В мире США Общество Здоровье Вакцинация от коронавируса Пандемия коронавируса COVID-19

Главное сегодня

Газ взорвался в жилом доме в Липецкой области
Xiaomi заблокировала свои телефоны в Крыму
Пушков ответил на заявление США по "Северному потоку-2"
МИД: Послу США было заявлено о недопустимости вмешательства в дела РФ
Вильфанд предупредил о резком похолодании в ряде регионов России
В Венеции для туристов введут платные турникеты
КНДР показала на параде "коронавирусные войска"