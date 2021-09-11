Исследование: Непривитые умирают от COVID-19 в 11 раз чаще

Американцы, не сделавшие прививку от коронавируса, при заражении умирают в 11 раз чаще, чем вакцинированные. Об этом пишет газета The Hill, в распоряжении которой оказались данные исследования Центров по контролю и профилактике заболеваний США (CDC).

Медики наблюдали за здоровьем 600 тысяч человек, заразившихся SARS-CoV-2, и пришли к выводу, что невакцинированные в 10 раз чаще попадают в больницу с тяжелыми формами COVID-19.

Директор CDC Рошель Валенски заявил, что каждое новое исследование подтверждает тезис, что вакцинация эффективна.

Ранее сообщалось, что аденовирусные вакцины ("Спутник V" или AstraZeneca) формируют более сильный клеточный иммунитет, защищающий от коронавируса.