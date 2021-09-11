Минздрав: Только половина юношей к 18 годам достаточно развита физически

Среди российских юношей, достигших призывного возраста, только половина достаточно развита физически. Об этом рассказал глава Минздрава Михаил Мурашко.

Он отметил, что при проведении диспансеризации детей и подростков лишь для 2,5% требуются специальные программы по физподготовке, а остальные могут посещать занятия по физической активности без ограничений. Но к достижению призывного возраста ситуация меняется.

"К сожалению, только 51% достигают того физического развития, которое соответствует их возрасту", - цитирует Мурашко ТАСС.

В середине июля завершился весенний призыв. На службу отправились более 134 тысяч человек. Это была уже третья кампания, проходившая в условиях пандемии коронавируса. Через несколько недель стартует осенний призыв, который продлится до конца года.