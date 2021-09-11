Почему нельзя тормозить перед ямами

Искусство езды по разбитым дорогам, как известно, может существенно продлить жизнь подвеске. Хороший водитель сканирует дорогу почище видеокамеры и вовремя тормозит. Но что значит вовремя? К примеру, можно ли оттормаживаться непосредственно перед препятствием? Давайте разберемся.

Сила воздействия на упругие элементы подвески зависит от целого ряда факторов, и скорость движения, загрузка автомобиля и рельеф дороги имеют здесь первостепенное значение.

Скажем, если в среднестатистической "легковушке" расположились пятеро, а багажник забит до отказа, а ям прямо по курсу - пруд пруди, то запас по энергоемкости шасси, иначе говоря его способность поглощать и распределять энергию удара, заметно сокращается. Стоит колесу или колесам попасть в выбоину или наехать на "лежачего полицейского", и подвеску может "пробить" - амортизаторы замкнутся на ограничители, и энергия удара пойдет на кузов, сотрясая ходовую и весь экипаж автомобиля.

Понятно, что со скоростью на разбитой дороге не стоит "перебарщивать". Хотя некоторые водители убеждены в обратном. Мол - дашь газу, амплитуда колебаний подвески уменьшится, и машина проскочит добрую половину дорожных неровностей, двигаясь только по их верхушкам. На самом же деле принцип "больше скорость - меньше ям" не работает. Экипажу, возможно, будет комфортнее, но нагрузка на элементы подвески в таком случае серьезно возрастает - ведь удар принимают на себя ступичные подшипники, поворотные кулаки, а также диски и шины. Причем, чем тяжелее автомобиль, и выше скорость движения, тем больший вред наносится конструкции.

Что будет, если не тормозить перед "лежачими полицейскими"? Энергия удара будет передаваться в этом случае в сайлентблоки и рычаги подвески, на подрессоренные пружины. Будут страдать также опорные подшипники, амортизаторы и колесные диски. Более того, вред будет наноситься даже коробке передач, поскольку при прохождении препятствия под тягой на всю трансмиссию оказываются повышенные ударные нагрузки.

Однако многие водители пускаются и в другую крайность - заприметив по курсу яму или неровный стык, они попросту бьют по тормозам перед этим дорожным браком, удерживая ногу на педали тормоза при проезде неровностей. И снова ошибка. Ведь что происходит при таком алгоритме?

При резком нажатии на тормоз автомобиль, образно говоря, клюет носом, и пружины и амортизаторы сжимаются. Если скорость высока, ход подвески быстро вырабатывается. В результате, когда колесо наезжает на края выбоины, энергия удара не гасится, а переходит на элементы шасси. И эти ударные нагрузки, разумеется, очень даже ощущают водитель и пассажиры. Нередки ситуации, когда водитель пробивает в такой ситуации сразу два передних колеса, гнутся диски, дают течь амортизаторы.

Получается, экстренно тормозить перед ямами, следуя на высокой скорости, категорически запрещено? Не совсем так. Тут все зависит от момента, в который водитель предпринимает торможение. Проще говоря, бить по тормозам нужно не прямо перед препятствием, а не доезжая до него 5-7 метров. Непосредственно перед выбоиной или дорожным выступом нужно убрать ногу с тормоза и слегка нажать на газ. Тогда подвеска начнет, как говорят спортсмены, разгружаться, автомобиль присядет на заднюю ось, пружины и амортизаторы передней подвески разожмутся и часть массы автомобиля снимется с преодолевающего препятствие "передка".

Начинающим водителям стоит взять за правило попросту отпускать педаль тормоза перед препятствием. Уже этот алгоритм позволит значительно снизить нагрузку на подвеску и колеса. Опытные же водители могут практиковать не только поперечную динамическую нагрузку, о которой мы рассказали выше, но и продольную. Суть состоит в разгрузке одного из бортов автомобиля. Так происходит, к примеру, когда машина движется на высокой скорости по дуге. На элементы шасси с внешней стороны поворота оказывается в этом случае повышенная нагрузка. Колеса же, идущие по внутренней стороне виража, напротив, разгружаются.

Но как использовать этот принцип? Чтобы разгрузить колеса со стороны, которой предстоит преодолеть дорожный изъян, нужно коротко повернуть руль в сторону препятствия, а затем спешно вернуть его в исходное положение. Такой прием используют в том числе гонщики на треке, чтобы снять нагрузку с колес, проходящих поребрик (ограничитель гоночной трассы).

Добавим, что, конечно же, любое препятствие на дороге лучше не "атаковать", а объехать. Тогда автомобиль будет избавлен от слишком интенсивного торможения, а подвеска - от перегрузки. Важно также учитывать, что при езде по основательно разбитым дорогам следует сделать выбор в пользу колес с максимально высокопрофильными покрышками, которые активнее участвуют в процессе амортизации и к тому же оберегают колесные диски от контактов с острыми краями ям.