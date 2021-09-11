Попова призвала найти способ стимулировать людей привиться от COVID-19

Нужно найти подходы, которые мотивируют людей к вакцинации от коронавируса, считает глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Она отметила, что вокруг темы вакцинации много информационного мусора. Это мешает россиянам принять решение о прививке, однако есть социальный заказ общества - найти такие подходы и слова, чтобы люди вакцинировались.

"Мы должны сохранить нацию, мы должны сохранить здоровье и сегодняшнего, и будущего поколения", - цитирует Попову РИА Новости.

Также глава Роспотребнадзора рассказала, что пока нет оснований для отмены масочного режима в российских регионах - об этом можно будет говорить, когда граждане перестанут заражаться.

Сейчас в России зарегистрированы пять вакцин от коронавируса. Поставить прививку можно бесплатно в любом регионе. По последним данным, полный цикл вакцинации уже прошли 39 миллионов россиян, еще около семи миллионов получили первый компонент.