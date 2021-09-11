Попова рассказала, когда в российских регионах отменят масочный режим

Показаний к отмене масочного режима в российских регионах пока нет, рассказала глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Она отметила, что это произойдет только после того, как россияне перестанут заражаться коронавирусом.

"Главный инструмент, который у нас есть - это вакцина. Надо его использовать, тогда этот момент будет недалек", - приводит слова Поповой ТАСС.

Поставить прививку от коронавируса можно в любом российском регионе, сейчас зарегистрированы пять препаратов.

Ранее представитель ВОЗ в РФ Мелита Вуйнович призвала соблюдать масочный режим и социальную дистанцию, поскольку риск заразиться остается даже после вакцинации. Она подчеркнула, что прививки эффективно защищают от тяжелой формы коронавируса.