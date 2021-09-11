Попова сообщила о стабилизации ситуации с коронавирусом

В России и Беларуси наблюдается стабилизация ситуации с коронавирусом, рассказала глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Она отметила, что намеченное на 21 сентября снятие ограничений на авиасоообщение не было стремительным - рейсы между странами выполняются уже давно. При этом сняты будут только ограничения на перелеты, а требования по ПЦР-тестам остаются. Возможно же это стало потому, что в России и Республике Беларусь наблюдается стабилизация эпидпроцессов.

"И возможно это стало потому, что в рамках наших договоренностей с белорусскими коллегами в конце весны текущего года были реализованы те решения, которые принимались на встрече премьер-министрами двух стран, а именно, это научно-исследовательская работа совместная российско-белорусская по формированию коллективного иммунитета", - цитирует слова Поповой РИА Новости.

Как стало известно, с 21 сентября будут сняты ограничения на перелеты между Россией и Белоруссией. Это решение было принято по итогам переговоров президентов России и Беларуси Владимира Путина и Александра Лукашенко.