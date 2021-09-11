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11.09.2021 02:10
Рубрика: Экономика

Пушков ответил на заявление США по "Северному потоку-2"

Фото: AP Photo/Dmitry Lovetsky Фото: AP Photo/Dmitry Lovetsky
Фото: AP Photo/Dmitry Lovetsky

Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал заявление представителя американского госдепа Джалины Портер, которая назвала газопровод "Северный поток-2" плохой сделкой.

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"После Афганистана следовало бы понять, что не следует пытаться всюду вмешиваться и все подмять под себя", - написал парламентарий в Telegram. Он напомнил, как Вашингтон пытался помешать Анкаре приобрести российские зенитно-ракетные системы С-400. Тогда старания американских властей не увенчались успехом.

По мнению Пушкова, Соединенные Штаты не имеют никакого отношения к "Северному потоку-2" и не могут оценивать его целесообразность. А страны Европы не будут, как раньше, действовать вопреки своим интересам только потому, что это не нравится Вашингтону.

Напомним, утром 10 сентября "Газпром" объявил о завершении строительства газопровода. В эксплуатацию объект будет введен до конца 2021 года.

"Северный поток-2"- это две трубы, проложенные по дну Балтийского моря - от побережья России до Германии. Против строительства активно выступала Украина, которая боится потерять доходы от транзита газа через свою территорию, а также Соединенные Штаты, заинтересованные в продвижении своего голубого топлива в Европу. Из-за санкций Вашингтона строительство газопровода длилось на год дольше.

Экономика Отрасли Нефть и газ В мире США Власть Работа власти Внешняя политика Законодательная власть Совет Федерации Россия и США Газопровод "Северный поток-2"

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