Пушков ответил на заявление США по "Северному потоку-2"

Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал заявление представителя американского госдепа Джалины Портер, которая назвала газопровод "Северный поток-2" плохой сделкой.

"После Афганистана следовало бы понять, что не следует пытаться всюду вмешиваться и все подмять под себя", - написал парламентарий в Telegram. Он напомнил, как Вашингтон пытался помешать Анкаре приобрести российские зенитно-ракетные системы С-400. Тогда старания американских властей не увенчались успехом.

По мнению Пушкова, Соединенные Штаты не имеют никакого отношения к "Северному потоку-2" и не могут оценивать его целесообразность. А страны Европы не будут, как раньше, действовать вопреки своим интересам только потому, что это не нравится Вашингтону.

Напомним, утром 10 сентября "Газпром" объявил о завершении строительства газопровода. В эксплуатацию объект будет введен до конца 2021 года.

"Северный поток-2"- это две трубы, проложенные по дну Балтийского моря - от побережья России до Германии. Против строительства активно выступала Украина, которая боится потерять доходы от транзита газа через свою территорию, а также Соединенные Штаты, заинтересованные в продвижении своего голубого топлива в Европу. Из-за санкций Вашингтона строительство газопровода длилось на год дольше.