Фестиваль театров кукол "Золотое колечко" представит 13 спектаклей

С 16 по 22 сентября во Владимире пройдет межрегиональный фестиваль театров кукол "Золотое колечко". В нем примут участие 13 театров России. Спектакли, созданные для зрителей разного возраста - малышей, школьников, взрослых - по произведениям русской и зарубежной классики, привезут коллективы из Воронежа, Перми, Брянска, Тулы, Воркуты, Волгограда, Чебоксар, Ижевска и других городов.

Фестиваль состоится в четвертый раз, его организатор - Владимирский областной театр кукол. Смотр является конкурсным. Программа предусматривает репетиции, просмотр и обсуждение спектаклей. В "круглых столах" примут участие члены жюри и приглашенные на обсуждения театры-участники.

В жюри нынче вошли: Валерий Баджи, главный режиссер Московского детского камерного театра кукол, Анна Некрылова, театровед, научный сотрудник Института русской литературы (Пушкинский Дом, Санкт-Петербург), Валерий Шадский, художественный руководитель Рязанского театра кукол и международного фестиваля театров кукол "Рязанские смотрины". Председатель - театральный критик Ольга Глазунова (Москва).

Откроет фестиваль спектакль главного режиссера Владимирского театра кукол Марины Протасовой - "Белые ночи", по мотивам одноименной повести Достоевского. Трогательная история любви, неземной, мечтательной, на фоне романтических белых ночей Петербурга.

Маленьким зрителям адресованы спектакли по произведениям Пушкина, Алексея Толстого, Андерсена, Олеши - "Сказка о рыбаке и рыбке", "Приключения Буратино", "Финист-Ясный Сокол", "Снежная королева", "Три толстяка" и другие.

Взрослым будут интересны постановки в куклах "Пиковая дама", "Кроткая", "Гоголь. СПб". Камерный театр "Карабаска" из Перми привезет постановку "Скандальное происшествие в Пассаже, или Крокодил" по сатирической новелле Достоевского. Зрителей предупреждают, что это "экономический фарс для думающих и интересующихся политикой и экономикой серьезных людей". Выпустил спектакль известный в театральном мире режиссер Олег Жюгжда, главный режиссер Гродненского театра кукол (Республика Беларусь). Художник-постановщик - Вера Задорожняя (Украина). Воронежский театр кукол имени В. А. Вольховского сыграет спектакль "Анна Ахматова. Поэма без героя. Реквием" - по произведениям гениальной поэтессы Серебряного века.

К слову

Зрители от 14 до 22 лет могут купить билеты на фестивальные спектакли по "Пушкинской карте".