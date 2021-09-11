Госавтоинспекция предупредила о проведении рейдов "Нетрезвый водитель"

В нескольких регионах России с минуты на минуту Госавтоинспекция начнет проводить рейды по выявлению нетрезвых водителей. О так называемых сплошных проверках заявили региональные управления ГИБДД Ивановской и Белгородской областей, а также республик Хакасия и Мордовия. Каких-то глобальных мероприятий охватывающих всю страну в эти выходные проводиться не будет.

Сплошные проверки - частое явление. Это когда перекрывается часть движение на одном из участков улиц или дорог и инспекторы останавливают все проезжающие автомобили. Такие мероприятия по выявлению нетрезвых водителей довольно эффективны. Как правило, их проводят вечером в пятницу или на выходных.

Госавтоинспекция этих регионов призывает автолюбителей быть сознательными и не преступать закон. В случае употребления алкоголя пользоваться услугами службы такси. А если вы обладаете информацией о факте управления автомобилем в нетрезвом виде - сообщить об этом в дежурную часть.

Также она напоминает, что за управление в нетрезвом виде или отказ от медосвидетельствования грозит штраф 30 тысяч рублей и лишение прав на срок от 1,5 до 2 лет. За повторное управление в нетрезвом виде или отказ от медосвидетельствования грозит уже уголовная ответственность. Она предусматривает наказание от штрафа в размере 200 тысяч рублей до лишения свободы на срок до 2 лет.

Стоит напомнить, что даже при сплошных проверках сама процедура привлечения к ответственности не меняется и не упрощается. Просто так предложить водителю дунуть в алкотестер инспектор не имеет права. Если у него есть подозрения, что водитель выпил лишнего, то он должен сначала составить протокол об отстранении от управления, указав основания для этого. Такими основания могут служить покраснение кожных покровов лица, выраженное дрожание рук, несвязность речи, неадекватное поведение и запах алкоголя изо рта.

И только после этого может предложить пройти освидетельствование на алкогольное опьянение. То есть подуть в тот самый алкотестер, который поверен и имеет функцию распечатки. Распечатав результат, инспектор должен оформить еще один документ, к которому этот чек прикрепляется. Если результат будет положительным, и водитель с ним согласится, то инспектор должен оформить протокол об управлении в нетрезвом виде. Если водитель не будет согласен с результатом, инспектор должен будет направить его на медицинское освидетельствование.

Если водитель от этого откажется, будет оформлен протокол об отказе от медосвидетельствования. Если нет - то все будет зависеть от результатов исследования. Все процедуры должны проводиться либо под видеозапись, либо в присутствии двух понятых. Если по результатам медосвидетельствования водитель окажется трезв, инспекторы должны вернуть его обратно к машине.