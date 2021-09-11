Кинофестиваль сериалов "Пилот" открылся в Иваново

И причина такой "киночастоты" в Иваново не только в том, что здешний зритель любит и фильмы, и сериалы, но и в том, что здесь работает очень вовлеченный в кинопроцесс губернатор Станислав Воскресенский. Валерий Тодоровский - президент фестиваля "Пилот" на открытии так и сказал про него: "Главный кинематографист среди губернаторов и главный губернатор среди кинематографистов". По иронии судьбы и организаторов фестиваль в этом году открылся сериалом, который так и назывался "Воскресенский". Однако в нем речь шла не про высокопоставленного чиновника (хотя и про него - совсем немного), а про профессора. И это уже тоже в некотором роде традиция. Предыдущий "Пилот" открывался сериалом "Доктор Преображенский". Этот проект Первого канала уже вышел на экраны: в нем главную роль, врача, который в советские времена открыл для страны пластическую хирургию, сыграл Денис Шведов.

Сериал "Воскресенский" (режиссер - Дмитрий Петрунь) - это некий исторический российский "Шерлок Холмс" с медицинским оттенком, главную роль в котором играет Юрий Колокольников. И нужно сказать, что роль профессора артисту весьма подходит. В начале 19 века Воскресенский со своим ассистентом, подозрительно напоминающим Доктора Ватсона, только без денег, распутывает сложные дела, помогая следственным органам. Шефа полиции играет Максим Лагашкин. По нашим временам уже как-то является дурным тоном не пригласить Лагашкина в сериал. Актера на "сериальной поляне" много, но он, к счастью, везде разный, а то бы зритель заскучал. "Воскресенский" - также проект Первого канала, так что зрители могут быть уверены: незаметно он не пройдет.

Далее на "Пилоте" гостям и участникам предстоит за два дня посмотреть еще 13 сериалов конкурсной программы. На красивом светском мероприятии в Плесе можно сосредоточиться на подборке самых ожидаемых сериалов, которые находятся в процессе разработки - Work and Progress. А у кого останутся силы - ознакомиться с программой внеконкурсной, которая проходит в новом арт- пространстве недавно отреставрированного Ивановского железнодорожного вокзала, и походить по музеям - они здесь уникальны, особенно Музей ситца и Ивановский областной художественный музей. Можно даже сравнить разные виды искусства, в том числе и сериальное. Некоторые сериалы порой похожи на ситцевое лоскутное одеяло, иные - на идеологический кумач, но есть и те, что представляют собой цельное дорогое полотно.

В конкурсной программе, отобранной известным кинокритиком Егором Москвитиным, есть несколько новейших сериалов, интерес к которым заранее разогрет зрительскими ожиданиями. Это "Вертинский", "Чиновница" Оксаны Карас с Викторией Толстогановой в главной роли, "Вне себя" Александра Дулерайна, попавший в программу самого крупного фестиваля сериалов в мире Series Mania, который прошел в конце августа. Внимательные зрители уже могли слышать и читать о таких сериалах, как "Отец Сергий", "Ева, рожай!", "Братья", "Исправление и наказание" и других. О них рассказывали на презентациях телеканалов и онлайн-кинотеатров.

Есть и несколько "темных лошадок", о которых даже критики, которые в теме, узнают впервые. Жюри "Пилота" придется потрудиться - на всех призов не хватит. Судить сериалы будут Юрий Стоянов (председатель), Марина Зудина, Петр Буслов, Роман Кантор и Александр Робак. Юрий Стоянов уже практически лицо фестиваля "Пилот". На предыдущем смотре сериалов он получил награду за лучшую мужскую роль в проекте "Вампиры средней полосы".

Жители Иваново и гости города могут попасть на все показы бесплатно, по предварительной регистрации, и с соблюдением всех мер безопасности, связанных с пандемией. Это особо подчеркнула на открытии генеральный продюсер "Пилота" Светлана Дрыга, которую уже в первый день многие благодарили за общий стиль и уровень, а также за прекрасную организацию фестиваля.