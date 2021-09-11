Кинофестиваль сериалов "Пилот" открылся в Иваново

Новости

Резкое похолодание в Москве заставило бездомных чаще вламываться в дома 09:15
Эксперт объяснил, почему растут ставки по кредиткам 09:08
Белгородский "Спартак" - победитель турнира Детской футбольной лиги 08:53
Генсек НАТО признал бессилие альянса в Афганистане без поддержки США 08:45
В финале US Open сыграют Медведев и Джокович 08:35
Врач Малиновская: Плохое настроение повышает риск заражения SARS-CoV-2 08:28
Эксперты рассказали, в каком возрасте лучше брать ипотеку 08:20
Байден прибыл в Нью-Йорк почтить память жертв терактов 11 сентября 08:06
Еще шесть человек признали себя виновными в связи с захватом Капитолия 07:50
В Роспотребнадзоре рассказали об отличиях коронавируса и гриппа 07:41
При взрыве бензобака в Китае погибли восемь человек 07:30
Два человека погибли при взрыве газа в жилом доме под Липецком 07:07
NYT: Военные США вместо террориста ИГ убили сотрудника НКО в Кабуле 06:16
Под завалами дома в Липецкой области обнаружено тело ребенка 05:17
Роспотребнадзор открыл горячую линию после отравления семьи в Москве 04:37
Один человек погиб при взрыва газа в жилом доме под Липецком 04:06
Шесть человек пострадали при взрыве газа в доме под Липецком 03:37
Газ взорвался в жилом доме в Липецкой области 02:51
Исследование: Непривитые умирают от COVID-19 в 11 раз чаще 02:40
Пушков ответил на заявление США по "Северному потоку-2" 02:10
Вильфанд предупредил о резком похолодании в ряде регионов России 01:40
Силы афганского сопротивления заявили о захвате трех районов в Панджшере 00:53
Псаки заявила об приостановке отправки афганцев в США из-за кори 10.09.2021
Xiaomi заблокировала свои телефоны в Крыму 10.09.2021
К 2025 году каждая четвертая покупка будет совершаться через интернет 10.09.2021
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Три шедевра от Михаила Пиотровского: В Эрмитаже - лучшие картины и скульптуры мира
Три шедевра от Михаила Пиотровского: В Эрмитаже - лучшие картины и скульптуры мира
Как Москва отметит свой День рождения
Как Москва отметит свой День рождения
В России запустили приложение "Госуслуги.Авто"
В России запустили приложение "Госуслуги.Авто"
11.09.2021 09:45
Рубрика: Культура

Кинофестиваль сериалов "Пилот" открылся в Иваново

Текст: Сусанна Альперина
Город Иваново живет насыщенной кинематографической жизнью. Совсем недавно, с 27 по 31 августа, тут проходил фестиваль "Зеркало" имени Андрея Тарковского, на котором по традиции была представлена сильная подборка фильмов со всего мира. Не прошло и двух недель, как 10 сентября здесь открылся фестиваль сериалов "Пилот". Третий по счету киносмотр многосерийных фильмов несколько раз переносили из-за пандемии, но вот наконец-то его время пришло.

И причина такой "киночастоты" в Иваново не только в том, что здешний зритель любит и фильмы, и сериалы, но и в том, что здесь работает очень вовлеченный в кинопроцесс губернатор Станислав Воскресенский. Валерий Тодоровский - президент фестиваля "Пилот" на открытии так и сказал про него: "Главный кинематографист среди губернаторов и главный губернатор среди кинематографистов". По иронии судьбы и организаторов фестиваль в этом году открылся сериалом, который так и назывался "Воскресенский". Однако в нем речь шла не про высокопоставленного чиновника (хотя и про него - совсем немного), а про профессора. И это уже тоже в некотором роде традиция. Предыдущий "Пилот" открывался сериалом "Доктор Преображенский". Этот проект Первого канала уже вышел на экраны: в нем главную роль, врача, который в советские времена открыл для страны пластическую хирургию, сыграл Денис Шведов.

Фото: iStock
Как российское кино будет представлено на фестивале в Торонто

Сериал "Воскресенский" (режиссер - Дмитрий Петрунь) - это некий исторический российский "Шерлок Холмс" с медицинским оттенком, главную роль в котором играет Юрий Колокольников. И нужно сказать, что роль профессора артисту весьма подходит. В начале 19 века Воскресенский со своим ассистентом, подозрительно напоминающим Доктора Ватсона, только без денег, распутывает сложные дела, помогая следственным органам. Шефа полиции играет Максим Лагашкин. По нашим временам уже как-то является дурным тоном не пригласить Лагашкина в сериал. Актера на "сериальной поляне" много, но он, к счастью, везде разный, а то бы зритель заскучал. "Воскресенский" - также проект Первого канала, так что зрители могут быть уверены: незаметно он не пройдет.

Далее на "Пилоте" гостям и участникам предстоит за два дня посмотреть еще 13 сериалов конкурсной программы. На красивом светском мероприятии в Плесе можно сосредоточиться на подборке самых ожидаемых сериалов, которые находятся в процессе разработки - Work and Progress. А у кого останутся силы - ознакомиться с программой внеконкурсной, которая проходит в новом арт- пространстве недавно отреставрированного Ивановского железнодорожного вокзала, и походить по музеям - они здесь уникальны, особенно Музей ситца и Ивановский областной художественный музей. Можно даже сравнить разные виды искусства, в том числе и сериальное. Некоторые сериалы порой похожи на ситцевое лоскутное одеяло, иные - на идеологический кумач, но есть и те, что представляют собой цельное дорогое полотно.

В конкурсной программе, отобранной известным кинокритиком Егором Москвитиным, есть несколько новейших сериалов, интерес к которым заранее разогрет зрительскими ожиданиями. Это "Вертинский", "Чиновница" Оксаны Карас с Викторией Толстогановой в главной роли, "Вне себя" Александра Дулерайна, попавший в программу самого крупного фестиваля сериалов в мире Series Mania, который прошел в конце августа. Внимательные зрители уже могли слышать и читать о таких сериалах, как "Отец Сергий", "Ева, рожай!", "Братья", "Исправление и наказание" и других. О них рассказывали на презентациях телеканалов и онлайн-кинотеатров.

Фото: Start
Где и когда состоится премьера сериала Козловского "Карамора"

Есть и несколько "темных лошадок", о которых даже критики, которые в теме, узнают впервые. Жюри "Пилота" придется потрудиться - на всех призов не хватит. Судить сериалы будут Юрий Стоянов (председатель), Марина Зудина, Петр Буслов, Роман Кантор и Александр Робак. Юрий Стоянов уже практически лицо фестиваля "Пилот". На предыдущем смотре сериалов он получил награду за лучшую мужскую роль в проекте "Вампиры средней полосы".

Жители Иваново и гости города могут попасть на все показы бесплатно, по предварительной регистрации, и с соблюдением всех мер безопасности, связанных с пандемией. Это особо подчеркнула на открытии генеральный продюсер "Пилота" Светлана Дрыга, которую уже в первый день многие благодарили за общий стиль и уровень, а также за прекрасную организацию фестиваля.

В регионах Культура Кино и ТВ Наше кино Культура Кино и ТВ ТВ и сериалы Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Ивановская область Иваново Гид-парк Кино и ТВ с Сусанной Альпериной

Главное сегодня

Путин назначил Александра Чуприяна врио главы МЧС
Лавров оценил высказывания Зеленского о России
Пушков ответил на заявление США по "Северному потоку-2"
Роспотребнадзор открыл горячую линию после отравления семьи в Москве
Вильфанд предупредил о резком похолодании в ряде регионов России
Михаил Пиотровский: На власть надо влиять, а искусство - понимать
Можно ли научить молодежь любить книги