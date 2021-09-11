Шесть человек пострадали при взрыве газа в Липецкой области

Шесть человек пострадали при взрыве бытового газа в многоквартирном доме в поселке Солидарность (рядом с городом Елец) в Липецкой области.

В экстренных службах РИА Новости сообщили, что из-под завалов извлечены шесть человек, в том числе один ребенок. Все они госпитализированы. "У двоих переломы ног, у одного сломана рука. По погибшим информации пока не поступало", - добавил источник.

Напомним, о взрыве в двухэтажном здании №24 по улице Школьная в МЧС узнали в 0:52 по местному времени. После хлопка частично обрушилась стена, возгорания не было.

На месте происшествия работают 15 человек и четыре единицы техники. В доме прописаны 47 человек, но не все там проживают.