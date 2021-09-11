Собянин провел технический пуск станций Терехово, Кунцевской и Давыдково БКЛ

"Поздравляю всех с Днем Города, хороший подарок, запускаем техническим пуском три станции метрополитена от станции "Мневники" до "Давыдково", включая станцию "Кунцево", - сказал мэр Москвы Собянин, дав старт движению на участке длиной 6,6 километра, который включает станции "Терехово", "Кунцевская" и "Давыдково".

В ближайшее время, по словам мэра, будут запущены юго-западный и западный участки Большого кольца Московского метрополитена - от "Мневников" до "Каховки".

Напомню, треть БКЛ уже введена. Еще треть - это западное, юго-западное и южное направления, ввод намечен на этот год. Таким образом, две трети кольца будут построены. "Надеюсь, что в следующем году введем (может, в начале 2023 года) оставшуюся треть, наиболее сложную", - сказал Собянин на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.

По словам Собянина, это будет самое большое метрокольцо в мире. Оно радикально изменит ситуацию с передвижением по городу, нагрузкой на радиальные линии метрополитена.

Всего же до конца года, если считать за последнее десятилетие, будут введены в эксплуатацию 100 новых станций метро. "Таких темпов не было даже в советское время. Это очень серьезная, большая работа", - сказал Собянин.