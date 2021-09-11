В Крыму проследят за блокировкой смартфонов Xiaomi

В Крыму пока нет подтвержденных данных о блокировке китайским производителем электроники Xiaomi своих смартфонов на территории полуострова. Об этом ТАСС сообщил министр внутренней политики, информации и связи Крыма Михаил Афанасьев.

Министр сообщил, что у него самого смартфон Xiaomi и он работает безотказно. Сигналов от пользователей о том, что их телефон заблокирован или функционально ограничен, также не поступало. Тем не менее, в Крыму будут следить за подобными сигналами.

- Будем иметь в виду, сейчас присмотримся к ситуации, - сказал Михаил Афанасьев.

Ранее на портале сообщества мобильных разработчиков появилась информация о том, что Xiaomi намерен поддержать санкции западных стран в отношении некоторых государств и регионов. В частности, Xiaomi якобы собирается заблокировать свои смартфоны в таких странах как Иран, Сирия, Куба, Северная Корея, а также в российском Крыму. Блокировка, согласно этим данным, не распространится на мобильные аппараты связи, активированные в других регионах, а затем ввезенные в Крым. В предыдущие годы от работы в республике отказался маркетплейс AliExpress, а также ряд IT-компаний.