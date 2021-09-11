Россияне нашли замену дефицитной Lada Granta

Кризис с поставками электронных компонентов спутал все карты на авторынке. Самую популярную в России модель - Lada Granta - в наличии не найти, поэтому покупателям приходится рассматривать другие варианты.

Авторынку становится хуже

Российский авторынок, который в июле вновь ушел "в минус", по итогам прошлого месяца продолжил "сбавлять обороты", показав наибольшее падение с начала года.

Согласно данным Ассоциации европейского бизнеса, в августе россияне купили 114,1 тыс. автомобилей, что на 17% хуже результата годичной давности. Виной тому остается дефицит машин у дилеров, который к концу лета обострился из-за традиционных каникул на автозаводах. Впрочем, и после отпусков их конвейеры работают с перебоями - нехватка электронных компонентов в последнее время только усугубляется. Между тем, бурный рост продаж в предыдущие месяцы по-прежнему дает о себе знать: за январь-август в нашей стране реализовано 1 млн 067 тыс. новых машин - на 21% больше, чем за аналогичный период 2020-го.

По словам генерального директора ГК "АвтоСпецЦентр" Андрея Терлюкевича, конец августа, начало сентября - традиционно низкий сезон для авторитейла. Люди заняты подготовкой детей к школе и закрытием дачного сезона, а кто-то еще "догуливает" отпуска в бархатный сезон. В то же время спрос на рынке по-прежнему ограничен доступностью автомобилей, поэтому в случае отсутствия дефицита у дилеров продажи могли бы быть на порядок выше.

В свою очередь, директор "Прагматика Lada" в Санкт-Петербурге Игорь Бадер отмечает, что рост цен на новые машины замедлился в связи с почти полным отсутствием самых ликвидных и популярных комплектаций, позволявшим дилерам получать максимальный доход. Очень серьезная проблема с нехваткой комплектующих коснулась большинства автопроизводителей, которые бросили все ресурсы на ее решение. Однако уже сейчас можно говорить о том, что до конца года дефицит не спадет.

ВАЗ не догонят?

Фото: Пресс-служба губернатора Самарской области / РИА Новости

Действительно, среди лидеров российского авторынка падение продаж в прошлом месяце показали практически все марки: от -4% у Toyota до -41% у Volkswagen. А больше других от перебоев с поставками комплектующих, пожалуй, пострадал АвтоВАЗ, вот уже несколько месяцев вынужденный периодически останавливать свой конвейер.

В результате самая популярная иностранная марка - Kia - по итогам августа впервые столь близко подобралась к лидеру российского авторынка, разница в продажах с которым составила лишь чуть более 2 тыс. машин.

Кроме того, в модельном рейтинге на первое место вышла Lada Vesta, ведь в отличие от других моделей АвтоВАЗа проблемы с производством ее пока не затронули. А вот предыдущий бестселлер - Granta - опустился аж на четвертую строчку, пропустив на пьедестал почета не только легковую Kia Rio, но и кроссовер Hyundai Creta.

Как считает генеральный директор сети автосалонов Fresh Auto Денис Мигаль, если АвтоВАЗ не решит вопрос с производством в ближайшее время, место лидера в рейтинге российских бестселлеров вполне может занять Kia Rio или Hyundai Creta - извечные конкуренты отечественных моделей. Чтобы этого не допустить, российский автоконцерн пошел на беспрецедентные меры - до конца 2021 года в автосалонах Lada будет действовать акция "Гарантия рекомендованной розничной цены", в рамках которой будет выпущено 5000 уникальных сертификатов, гарантирующих покупку автомобиля без каких-либо "допов" и накрутки дилеров.

"Многие клиенты по-прежнему рассматривают покупку Lada Granta в качестве единственно возможного варианта и сейчас заблаговременно заказывают автомобиль. Те же, у кого нет возможности ждать эту модель, выбирают Lada Vesta в менее оснащенной комплектации. Также существенно увеличился спрос на Lada Granta на вторичном рынке", - рассказал Игорь Бадер.

А вот автопроизводителей из Поднебесной проблемы с комплектующими, похоже, обошли стороной: продажи "китайцев" растут вопреки общему падению авторынка. В результате по итогам августа Chery уже поднялась на девятое место в рейтинге продаж, обогнав Nissan, а Geely Atlas впервые вошел в Топ-25 российских бестселлеров.

"Китайские бренды сейчас могут повлиять на рынок, если сохранят ежемесячную динамику роста продаж. На фоне ухудшения ситуации с доступностью автомобилей у большинства производителей, они поставляют даже больше машин, чем планировали", - говорит Андрей Терлюкевич.

По мнению Дениса Мигаля, возможно, причина в том, что китайские производители микрочипов отдают приоритет в поставках полупроводников автоконцернам КНР.

Глонасс спасет ситуацию

Фото: Семен Апасов / РИА Новости

Что касается дальнейших перспектив российского авторынка, то отрицательная динамика продаж, судя по всему, продолжится как минимум до конца года. Отчасти смягчить кризис в отрасли призван временный мораторий на обязательную установку систем "Эра-Глонасс", для которой и требуются столь дефицитные сегодня полупроводники. Впрочем, "тревожную кнопку" на такие автомобили в следующем году будут должны установить дилеры.

В этих условиях власти окончательно отказались возобновлять программу льготного автокредитования в этом году, хотя ранее на ее продление уже были выделены средства. Таким образом, купить машину со скидкой от государства получится только в следующем году, причем сделать это смогут не только начинающие водители, многодетные семьи и медицинские работники, но и учителя, на которых планируется распространить госпрограмму.

Как считают в пресс-службе "ТрансТехСервис", решение отложить программу льготного автокредитования до 2022 года не скажется на текущих объемах продаж, так как по-прежнему сохраняется дефицит автомобилей. Но со временем производители найдут выход из данной ситуации, и возобновление госпрограммы будет необходимо для стабилизации рынка.

"По нашим прогнозам, дефицит новых автомобилей по-прежнему будет оказывать отрицательное влияние на динамику российского авторынка, даже с учетом сохранившегося повышенного спроса. Отсутствие программы льготного автокредитования, ежемесячное обновление прайсов на новые машины, которые до конца года подорожают еще на 8-10%, а также ожидаемая индексация ставок утильсбора до 25% - все эти факторы негативно отразятся на объемах продаж", - прогнозирует Денис Мигаль.

В свою очередь, генеральный директор ГК "Автодом" Андрей Ольховский полагает, что цены на автомобили будут расти и далее, но достаточно плавно, пока не достигнут того предела, когда спрос совсем остановится. Никто из автопроизводителей не знает этот уровень, а значит, все будут повышать цены до предела уровня спроса. При этом, считает эксперт, по ряду брендов и моделей, судя по падению их продаж, этот уровень уже превышен.