Самые простые способы узнать, что перед тобой битая машина

Покупка подержанного автомобиля сопряжена с риском. Покупатель не может быть полностью уверен, что сделал выбор в пользу не битой, не перекрашенной машины или того хуже - сваренной из двух половинок. В то же время масштаб риска можно снизить, если при осмотре автомобиля уделить внимания следующим моментам.

Проверяйте документацию

Чтобы избежать проблем с приобретаемым подержанным автомобилем, необходимо по возможности проверить всю его подноготную по различным базам и онлайн-агрегаторам. Сегодня в Сети имеется много таких сервисов, большая часть которых, увы, платная. Однако мелочиться не стоит.

Пробиваем автомобиль по VIN-коду или Госномеру и получаем много полезной информации для размышления. Такие площадки вдвойне полезны и потому, что там вы можете выяснить реальный пробег автомобиля, который фиксировался во время техобслуживания и страхования, а также понять, попадал ли автомобиль ДТП, числится ли в лизинге, был ли залоге или розыске, использовался ли в таксопарках и так далее.

Визуальный осмотр ЛКП

На следующем этапе вам предстоит провести визуальный осмотр кузова. Здесь следует учесть, что "экзаменовку" нужно проводить вне помещения гаража, осматривать непременно чистый автомобиль и при дневном свете.

Смотреть нужно со всех ракурсов, в том числе под углом и с разных расстояний. Любые отличия в оттенке окрашенных элементов кузова (не считая бамперов - оттенок здесь может отличаться, поскольку краска нанесена на полимерную основу) должны вас насторожить.

Нередко под кустарно нанесенной краской и лаком можно обнаружить песчинки, волоски и прочий мусор. Очень часто перекрашенные участки кузова создают так называемый эффект шагрени, (иначе - апельсиновой корки).

Такие шероховатости, как правило, свойственны кузовам, окрашенным не на заводе. Перекрашенный кузов выдадут также не прокрашенные или плохо прокрашенные дверные проемы - при перекраске в гараже эти участки нередко не красят должным образом ввиду сложности процедуры. Если некоторые элементы кузова оклеивали перед окраской малярной лентой, можно обнаружить границу между старой и новой краской. Нередко также капли краски попадают на резиновые уплотнители оконной линии - их тоже нужно проэкзаменовать.

Вооружитесь толщиномером

Толщиномер - прибор, позволяющий с высокой точностью измерить толщину материала или слоя покрытия материала, в данном случае ЛКП. Иными словами, такой гаджет поможет убедиться, что продаваемый вам автомобиль ранее не побывал в аварии.

Учтите, что на заводе автомобиль окрашивается в один тонкий слой, в среднем около 0,1 мм, или 100 микрон. Если автомобиль попал в кузовной ремонт после ДТП, на сектора кузова нередко наносят шпаклевку, дающую при проверке толщиномером значительно больший, чем у других элементов, показатель ремонтной окраски.

Толщина покрытия, превышающая базовые значения в несколько раз, - верный признак того, что кузовной элемент был восстановлен с применением шпаклевки. Промерять нужно последовательно каждую деталь и сразу в нескольких местах.

Проверка швов

Однако толщиномер - не панацея. Дело в том, что нередко ремонт поврежденных панелей кузова выполняется не выправлением вмятин, а демонтажом деталей и установкой на их место новых.

Поскольку последние, как правило, также окрашены в один слой, толщиномер покажет заводские значения.

Соответственно, нужно искать также дефекты при проведении ремонта. Первым делом проверьте все сварочные швы, сравнив их конфигурацию с их соседями с другого борта. Сочленения должны быть примерно одинаковыми по фактуре, симметричности и толщине. Нередко для установления истины приходится снимать уплотнительные резинки в дверных проемах и осматривать рисунок точек контактной сварки. Отличий в фактуре отбортовок на других участках быть не должно.

Характерные потертости на болтах

При осмотре автомобиля обязательно откройте капот и крышку багажника (или багажную дверь) и проверьте состояние болтов и креплений этих элементов. Такой же осмотр должен быть дан и болтам на передних крыльях. Краска здесь не должна быть повреждена, поцарапана или потерта. В противном случае можно не сомневаться, что деталь снимали, восстанавливали или меняли.

Экспресс-проверка кузовной геометрии

Простейший способ проверить, не претерпела ли машина серьезное фронтальное столкновение, - измерить расстояние от колеса до колесной арки.

Для этого лучше всего вооружиться сантиметром или линейкой, однако обычно бывает достаточно просто измерить расстояние пальцами. Сколько пальцев влезло с одной стороны кузова, столько должно поместиться и с другой. При этом на разницу в показателях могут указывать как былые повреждения кузова, так и урон, нанесенной подвеске и точкам ее крепления в результате ДТП.

Сравниваем светотехнику и "лобовуху"

Обязательно сравните состояние фар и задних фонарей с правого и левого бортов. Обычно в результате ДТП страдает и затем заменяется осветительный прибор с одного из флангов.

Соответственно по характерным потертостям и замутнениям оптики, которую не меняли, вы получите доказательства восстановления. Конечно, фара могла пострадать и, к примеру, от удара камня. В этом случае попросите у хозяина предоставить документацию о проведенном ремонте.

Если менялось лобовое стекло, это тоже может указывать на факт ДТП. Установить факт замены не сложно. На не битой машине дата изготовления детали совпадает с датой производства автомобиля. С другой стороны, "лобовуху" нередко меняют из-за сколов и трещин от попавших камней. Опять-таки, попросите продавца предоставить документы о проведенном ремонте и проверьте, действительно ли он выполнялся именно в таком масштабе. Если продавец предоставляет такую информацию неохотно, это лишний повод для сомнений с вашей стороны.