Силы афганского сопротивления заявили о захвате трех районов в Панджшере

Фронт национального сопротивления (ФНС) Афганистана объявил о захвате трех районов в провинции Панджшер, которую ранее движение "Талибан" (запрещено в РФ - прим.ред.) взяло под свой контроль. Речь идет о районах Дара, Абшар и Парьян на севере и северо-востоке провинции, передает ТАСС.

ФНС сообщает о больших потерях со стороны талибов, о десятках убитых и раненых. В самом "Талибане" эту новость никак не комментируют.

Напомним, что Панджшер остается последней неподконтрольной талибам территорией Афганистана, куда стянулись все оппозиционные силы под руководством Ахмада Масуда. Поддержку фронту оказывает и бывший вице-президент Амрулла Салех, который объявил себя исполняющим обязанности главы государства после побега из страны президента Ашрафа Гани.