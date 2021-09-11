Титов рассказал, кто в России получает зарплату свыше миллиона рублей

Зарплату один миллион рублей в месяц и выше получают в российском топ-менеджменте крупных компаний и монополий, а также экспаты. Об этом рассказал уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов.

Ранее в Росстате сообщили, что свыше 17 тысяч россиян ежемесячно зарабатывают более миллиона рублей, при этом около 2,6 тысячи человек имеют зарплату превышающую три миллиона. Почти все сотрудники с зарплатой выше миллиона работают в Москве, Санкт-Петербурге или Подмосковье.

Титов отметил, что среди тех, кто получает такую зарплату, много экспатов: по меркам США и стран Европы миллион рублей - это не слишком большие деньги. Также высокие зарплаты получают топ-менеджеры крупных организаций.

"Высокие посты - это и большая ответственность, и квалификация, поверьте, ни один бизнес и ни одно государство много денег просто так предлагать не будет, поэтому, скорее, это оправданный уровень в тех сферах, где он есть", - сказал он в беседе с РИА Новости.

Титов добавил, что такие заработные платы можно встретить в разных отраслях, включая науку, торговлю, обрабатывающую промышленность, финансовую и страховую деятельность, сферу информации и связи.