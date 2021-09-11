В Госдуме прокомментировали предложение главы "Нафтогаза" о "Северном потоке-2"

Заместитель председателя Государственной Думы Игорь Ананских прокомментировал заявление главы "Нафтогаза" Юрия Витренко о "Северном потоке-2".

По словам депутата, ему хочется задать встречный вопрос. "Почему европейские компании должны жертвовать своими деньгами и, более того, своими жителями ради Украины?" - интересуется, в частности, Ананских. Резюмируя свою мысль, он отметил, что "все европейские компании и политики заинтересованы в том, чтобы граждане Европы получали более дешевый газ", цитирует его слова RT. Он также напомнил, что вместо того, чтобы говорить о снижении цены на газ, Украина повышала цены на транзит.

- Газ уже в эту зиму будет поступать по "Северному потоку-2" в Европу. Это уже свершившийся факт. Можно, конечно, говорить, пытаться пиариться, но в данной ситуации уже ничего не изменить, - подчеркнул Игорь Ананских.

Напомним, ранее глава "Нафтогаза" Юрий Витренко предложил блокировать работу "Северного потока - 2" санкциями США.

Накануне утром строительство газопровода "Северный поток-2" было полностью завершено. Он состоит из двух ниток от побережья России на Балтийском море до Германии. В год газопровод будет пропускать 55 миллиардов кубометров газа.