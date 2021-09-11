В Венеции победила драма о запрете абортов

По единогласному решению международного жюри под руководством корейского режиссера Пон Джун-хо лучшим фильмом конкурса названа французская женская драма о проблеме запрещенных во Франции 60-х годов абортов "Событие" режиссера Одри Диуан.

Стрим-сервис Netflix, упорно не допускаемый к конкурсу в Каннах, в Венеции в очередной раз собрал внушительный урожай призов: лучшим режиссером признана австралийка Джейн Кэмпион, снявшая выпущенную под маркой Netflix драму "Власть пса", Гран-при жюри достался Паоло Соррентино за автобиографический фильм "Рука бога", в этой же картине награжден и лучший молодой актер Филиппо Скотти; лучший сценарий "Пропавшая дочь" создан актрисой и теперь и режиссером Мэгги Джилленхол.

Лучшей исполнительницей женской роли признана Пенелопа Крус в фильме Педро Альмодовара "Параллельные матери", мужской роли - Джон Арчилла в филиппинском мини-сериале "На работе: Пропавшие 8".

Специальный приз жюри достался фильму Микеланджело Фраммартино Il buco ("Дыра") - кинопутешествию в одну из самых глубоких и обширных пещер мира.

Румынские режиссеры Моника Стан и Георг Чипер-Лиллемарк получили приз Луиджи де Лаурентиса "Лев будущего" за фильм "Безупречный".

В параллельной программе "Горизонты" лучшей признана литовская криминальная драма "Пилигримы" Лауринаса Барейзы, французский фильм Эрика Гравеля "Полное время" взял призы за лучшую режиссуру и лучшую актрису (Лори Галами), лучшим актером назван Писет Чхун в камбоджийской драме "Белое здание" Кавиша Нианга. Украинский режиссер Петр Керекес и драматург Иван Остроховский удостоены приза за лучший сценарий фильма "107 матерей".