Валерий Гергиев возглавил оркестр на благотворительном концерте в Софии

В столице Болгарии состоялся благотворительный концерт под патронажем президента республики Румена Радева. Оркестром дирижировал художественный руководитель и генеральный директор Мариинского театра Валерий Гергиев.

Событие было призвано поддержать инициативу строительства нового музыкального комплекса в Софии. На концерте прозвучали произведения Стравинского, Прокофьева, Рахманинова. Публика овациями поблагодарила музыкантов, а сцена осталась заполнена букетами цветов.

"Для меня и моей супруги было огромным удовольствием насладиться концертом всемирно известного дирижера Валерия Гергиева и солистов симфонического оркестра Мариинского театра, выступивших вместе с Софийской филармонией", - написал Радев на своей странице в Facebook.