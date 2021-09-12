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12.09.2021 03:00
Рубрика: Экономика

Что будет с рублем, нефтью и биржей на следующей неделе

Текст: Роман Маркелов
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock
Рубль

Михаил Васильев, главный аналитик Совкомбанка:

- Мы ожидаем, что на предстоящей неделе курс рубля будет торговаться в диапазоне 72-73,5 к доллару и 85,5-87 к евро.

Рубль получил поддержку от ужесточения монетарной политики Банком России. ЦБ повысил ключевую ставку на 25 базисных пунктов, до 6,75% годовых. Регулятор оставил сигнал о возможности дополнительного подъема ставки позднее в этом году. Увеличение реальной рублевой процентной ставки повышает привлекательность российских активов и ведет к притоку иностранного капитала в страну.

Близость завершения цикла повышения ключевой ставки и спокойный геополитический фон повысили интерес иностранных инвесторов к российским облигациям, что также увеличило спрос на рубли.

Фундаментальную поддержку рублю в этом году оказывает повышенный приток валюты в страну по текущему счета платежного баланса РФ. Рекордные цены на газ в Европе, высокие цены на нефть, металлы и другие статьи российского экспорта привели к тому, что профицит текущего счета в январе-августе вырос до максимума за 8 лет и составил $69,7 млрд.

Фото: istock
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Также этим летом и осенью спрос на валюту существенно снижен из-за частично закрытых внешних границ вследствие пандемии COVID-19. На этой неделе в пользу рубля будет выступать начало сентябрьского налогового периода, когда экспортеры конвертируют валютную выручку для выплат в бюджет.

Позитивное влияние высокой нефти на рубль ограничивают покупки валюты Минфином в рамках бюджетного правила. Ведомство с 7 сентября увеличило ежедневный объем покупок валюты на 3%, до 14,9 млрд рублей или около $200 млн. Суммарно за месяц с валютного рынка будет изъято около $4,5 млрд.

Главной статистикой предстоящей недели и возможным риском для рубля будут данные по инфляции в США за август, которые будут опубликованы во вторник. Инвесторы ожидают, что рост потребительских цен в Штатах составит 5,3% г/г. Это более, чем в два раза выше 2%-го таргета ФРС.

В случае более высоких значений инфляции, вероятно, возрастут ожидания того, что американский ЦБ ускорит сокращение монетарной поддержки экономики и рынков для сдерживания роста цен. В этом случае может усилиться отток капитала с развивающихся рынков, что окажет давление на рубль.

Нефть

Владимир Евстифеев, начальник аналитического управления банка "Зенит":

- Новости о продажи нефти из стратегических резервов Китая вызвали резкое, но кратковременное снижение котировок. Это хороший сигнал, поскольку способность нефтяных цен фактически игнорировать столь важные по характеру события говорит о позитивном настрое инвесторов.

Фото: Nord Stream 2 / РИА Новости
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Слабость доллара и восстановление мировой экономики остаются главными факторами для высокого уровня котировок нефти. Постепенное увеличение грузоперевозок, авиарейсов и в целом потребительской активности свидетельствует о продолжении роста спроса на нефть. Мягкая позиция основных Центробанков обещает продолжение восстановительного роста. А попытки искусственно повлиять на цены со стороны нетто-потребителей нефти, как в ситуации с Китаем, вряд ли смогут повлиять на среднесрочный уровень цен.

Таким образом, мы ожидаем сохранения цены барреля нефти Brent в пределах 71-74 долларов в краткосрочной перспективе.

Биржа

Дмитрий Бабин, эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций":

- В конце недели российский рынок консолидировался в узком диапазоне на фоне разнонаправленных движений мировых площадок и нефти. Угроза роста инфляции и ухудшения ситуации с пандемией из-за новых штаммов коронавируса заставляет все больше нервничать глобальных инвесторов.

Фото: iStock
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На этом фоне мы выглядим относительно сильно благодаря позитивной динамике сырьевых товаров. Однако риски по меньшей мере более глубокой коррекции мировых рынков увеличиваются. Во вторник выйдут данные о потребительской инфляции в США. Если они существенно превысят прогноз, это ударит по всем рынкам, так как увеличится вероятность объявления начала сворачивания монетарных стимулов ФРС на ближайшем заседании 22 сентября.

Поэтому, скорее всего, в начале следующей недели разнонаправленная динамика сохранится, как у нас, так и на других площадках. Если инфляционная статистика испугает инвесторов, первой целью снижения индекса МосБиржи может стать уровень 3900 пунктов, индекса РТС - 1670 пунктов.

Экономика Финансы Валютный рынок Экономика Отрасли Нефть и газ Курс рубля Цена на нефть

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