Что будет с рублем, нефтью и биржей на следующей неделе

Рубль

Михаил Васильев, главный аналитик Совкомбанка:

- Мы ожидаем, что на предстоящей неделе курс рубля будет торговаться в диапазоне 72-73,5 к доллару и 85,5-87 к евро.

Рубль получил поддержку от ужесточения монетарной политики Банком России. ЦБ повысил ключевую ставку на 25 базисных пунктов, до 6,75% годовых. Регулятор оставил сигнал о возможности дополнительного подъема ставки позднее в этом году. Увеличение реальной рублевой процентной ставки повышает привлекательность российских активов и ведет к притоку иностранного капитала в страну.

Близость завершения цикла повышения ключевой ставки и спокойный геополитический фон повысили интерес иностранных инвесторов к российским облигациям, что также увеличило спрос на рубли.

Фундаментальную поддержку рублю в этом году оказывает повышенный приток валюты в страну по текущему счета платежного баланса РФ. Рекордные цены на газ в Европе, высокие цены на нефть, металлы и другие статьи российского экспорта привели к тому, что профицит текущего счета в январе-августе вырос до максимума за 8 лет и составил $69,7 млрд.

Также этим летом и осенью спрос на валюту существенно снижен из-за частично закрытых внешних границ вследствие пандемии COVID-19. На этой неделе в пользу рубля будет выступать начало сентябрьского налогового периода, когда экспортеры конвертируют валютную выручку для выплат в бюджет.

Позитивное влияние высокой нефти на рубль ограничивают покупки валюты Минфином в рамках бюджетного правила. Ведомство с 7 сентября увеличило ежедневный объем покупок валюты на 3%, до 14,9 млрд рублей или около $200 млн. Суммарно за месяц с валютного рынка будет изъято около $4,5 млрд.

Главной статистикой предстоящей недели и возможным риском для рубля будут данные по инфляции в США за август, которые будут опубликованы во вторник. Инвесторы ожидают, что рост потребительских цен в Штатах составит 5,3% г/г. Это более, чем в два раза выше 2%-го таргета ФРС.

В случае более высоких значений инфляции, вероятно, возрастут ожидания того, что американский ЦБ ускорит сокращение монетарной поддержки экономики и рынков для сдерживания роста цен. В этом случае может усилиться отток капитала с развивающихся рынков, что окажет давление на рубль.

Нефть

Владимир Евстифеев, начальник аналитического управления банка "Зенит":

- Новости о продажи нефти из стратегических резервов Китая вызвали резкое, но кратковременное снижение котировок. Это хороший сигнал, поскольку способность нефтяных цен фактически игнорировать столь важные по характеру события говорит о позитивном настрое инвесторов.

Слабость доллара и восстановление мировой экономики остаются главными факторами для высокого уровня котировок нефти. Постепенное увеличение грузоперевозок, авиарейсов и в целом потребительской активности свидетельствует о продолжении роста спроса на нефть. Мягкая позиция основных Центробанков обещает продолжение восстановительного роста. А попытки искусственно повлиять на цены со стороны нетто-потребителей нефти, как в ситуации с Китаем, вряд ли смогут повлиять на среднесрочный уровень цен.

Таким образом, мы ожидаем сохранения цены барреля нефти Brent в пределах 71-74 долларов в краткосрочной перспективе.

Биржа

Дмитрий Бабин, эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций":

- В конце недели российский рынок консолидировался в узком диапазоне на фоне разнонаправленных движений мировых площадок и нефти. Угроза роста инфляции и ухудшения ситуации с пандемией из-за новых штаммов коронавируса заставляет все больше нервничать глобальных инвесторов.

На этом фоне мы выглядим относительно сильно благодаря позитивной динамике сырьевых товаров. Однако риски по меньшей мере более глубокой коррекции мировых рынков увеличиваются. Во вторник выйдут данные о потребительской инфляции в США. Если они существенно превысят прогноз, это ударит по всем рынкам, так как увеличится вероятность объявления начала сворачивания монетарных стимулов ФРС на ближайшем заседании 22 сентября.

Поэтому, скорее всего, в начале следующей недели разнонаправленная динамика сохранится, как у нас, так и на других площадках. Если инфляционная статистика испугает инвесторов, первой целью снижения индекса МосБиржи может стать уровень 3900 пунктов, индекса РТС - 1670 пунктов.