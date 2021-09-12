Дать продышаться мотору. Полезны ли для автомобиля поездки на "дальняк"

Автомобили, которые проводят большую часть своей жизни в мегаполисах, страдают от "хронических болезней" в виде загрязненных форсунок и нагара в камерах сгорания. Разберемся, как провести очистку камеры сгорания и топливной системы простыми и не очень методами.

Существует мнение, что моторам автомобилей, которые эксплуатируются в городе, нужно хотя бы раз в полгода дать поработать на повышенных оборотах и лучше всего сделать это при поездках на "дальняк".

Характерный пример - такси, работающее в крупных магаполисах. Такие автомобили вынуждены следовать рваному ритму движения, регулярно стоять в заторах, когда двигатель подолгу работает на холостых оборотах и может даже не глушиться в течение всего рабочего дня. Такая езда, само собой, оказывает негативное влияние на силовой агрегат.

Какие автомобили под угрозой

Что происходит с машинами такси и личным транспортом, ежедневно курсирующим в офис и обратно по городским пробкам?

В двигателях таких автомобилей семимильными шагами образуется нагар. Ведь в отличие от силовых агрегатов, работающих под серьезной нагрузкой, сажа и другие твердые частицы оседают в данном случае в камере сгорания, прилипая к головке поршня или своду камеры. Если обороты двигателя долгое время близки к холостым, нагар буквально залепляет все пространство цилиндра, начиная от поршня и заканчивая головкой блока.

Чем опасна такая ситуация? Хотя бы тем, что нагар уменьшает объем наполнения камеры сгорания, что, соответственно, ведет к потере мощности и увеличению расхода топлива. Что еще хуже, нагар вносит коррективы в процесс воспламенения горючей смеси. Проще говоря, она поджигается раньше, чем предусмотрено, что провоцирует детонацию. Кроме того, поскольку нагар плохо проводит тепло, он провоцирует перегрев трущихся деталей. И, наконец, загрязнения мешают клапанам плотно закрываться. Со временем негерметичные клапаны могут прогореть или их заклинит, что чревато дорогостоящим ремонтом.

Как очистить двигатель

Наиболее радикальный способ удаления сажевого налета - полностью разобрать силовой агрегат и провести очистку его элементов. Впрочем, некоторые сервисы предлагают также прочистку с частичной разборкой, когда налет с впускных клапанов удаляется только лишь со снятием коллектора путем подачи активного чистящего вещества к стержню клапана под давлением.

Как бы то ни было, куда проще провести промывку масляной системы при смене лубриканта. Для этого спецсоставы заливают из флакона в маслозаливную горловину мотора, прогретого до рабочей температуры. Затем двигатель запускают, дают ему поработать на холостом ходу 5-10 минут, после чего сливают масло, меняют фильтр и заливают свежий лубрикант. Например, можно минимизировать количество отложений в камере сгорания и на впускных клапанах, задействуя топливные присадки. Правда, последние грешат тем, что провоцируют отслоение шлака, и эти частицы могут забить форсунки и топливопроводы, потому последний вариант мы не рекомендуем.

Однако существует и еще один, не самый очевидный способ "раскоксовки". Как известно, в современных сортах топлива содержатся моющие присадки. Они не так эффективны, как специальные моющие препараты, но тем не менее успешно очищают не сильно загрязненный двигатель. Вот только добиться такой очистки при езде в черепашьем темпе не получится. Нужно будет выехать на трассу и дать мотору поработать около часа на высоких оборотах. Речь идет о поддержании примерно 3,5 тыс. - 4 тыс. оборотов в минуту. Как вариант, можно проехать какую то часть пути на дачу на третьей передаче, двигаясь с крейсерской скоростью 90-100 км/ч. В этом случае камеры сгорания и клапаны, а также форсунки начнут эффективно прочищаться.

Можно ли прочистить мотор при поездке на "дальняк" за 100-200 км

Если силовой агрегат серьезно закоксован, то сотней километров на высоких оборотах вопрос не решить.

Тем не менее даже такая разовая акция снимет часть загрязнений с клапанов, днища поршней и поршневых колец. Также езда на высокой скорости и на пониженных передачах поможет прочистить тонкие масляные каналы.

Более того, одновременно происходит очищение катализатора, свечей и всей топливной системы. Но, увы, в ситуации с запущенным, читай - сильно закоксованным мотором даже длительная езда на высоких оборотах скорее всего не поможет. Тут без химических средств уже не обойтись. Если же "насиловать" закоксованный мотор ездой на высоких оборотах, то тем самым можно лишь ускорить его выход из строя.

Какие еще бонусы дает активная езда на "дальняк"

Помимо очищения мотора и топливной системы езда на пониженных передачах благотворно сказывается также на следующих узлах.

К примеру, если за зиму вы "подсадили" аккумулятор, то продолжительная езда на повышенных оборотах поможет восстановить его заряд. Обычно пяти часов движения достаточно, чтобы аккумулятор восполнил свой запас более чем на две трети. Кроме того, повышенные обороты полезны для вакуумного насоса, который облегчает работу тормозной системы.