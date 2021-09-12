Диетолог рассказала, кому смертельно опасно пить энергетики

Употребление энергетиков людьми с сердечно-сосудистыми заболеваниями может привести к серьезным последствиям, вплоть до летального исхода. Об этом "Вечерней Москве" рассказала врач-диетолог Елена Соломатина.

По ее словам, в состав энергетических напитков добавляют большое количество сахара, вредных добавок и кофеина, который дает резкий эффект.

"Это опасно остановкой сердца для тех, у кого есть проблемы с сердечно-сосудистой системой. Потому что очень сильно может повыситься давление. Дальше может случиться все что угодно - инсульт, инфаркт", - предупредила специалист.

Тем не менее для здорового человека энергетики в небольших количествах не представляют опасности, однако при возможности лучше отказаться от их употребления, заключила Соломатина.

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