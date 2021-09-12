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12.09.2021 18:59
Рубрика: Общество

Диетолог рассказала, кому смертельно опасно пить энергетики

Текст: Матвей Линник
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Употребление энергетиков людьми с сердечно-сосудистыми заболеваниями может привести к серьезным последствиям, вплоть до летального исхода. Об этом "Вечерней Москве" рассказала врач-диетолог Елена Соломатина.

Спрос на энергетики растет вместе с продажами слабого алкоголя

По ее словам, в состав энергетических напитков добавляют большое количество сахара, вредных добавок и кофеина, который дает резкий эффект.

"Это опасно остановкой сердца для тех, у кого есть проблемы с сердечно-сосудистой системой. Потому что очень сильно может повыситься давление. Дальше может случиться все что угодно - инсульт, инфаркт", - предупредила специалист.

Тем не менее для здорового человека энергетики в небольших количествах не представляют опасности, однако при возможности лучше отказаться от их употребления, заключила Соломатина.

Ранее эксперт Института кулинарного образования США Сьюзан Грили назвала фасоль самым полезным продуктом для сердца.

Общество Здоровье

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