Эксперт оценил слова главы «Нафтогаза» о дорогом газе для Украины

Украина продолжает получать российский газ, перекупая его у европейских компаний, рассказал ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.

Он прокомментировал заявления главы "Нафтогаза" Юрия Витренко, который сообщил, что Украина вынуждена покупать газ очень дорого, однако энергетическая безопасность является для нее приоритетом. Фактически же Киев, с 2015 года отказавшись от покупки российского газа, продолжает получать тот же газ, только от европейских компаний.

"Европейские компании покупают газ у "Газпрома" и продают его украинским компаниям...То есть никогда никакого другого газа не было на Украине", - объяснил Юшков.

Эксперт считает, что Украина платит за свой политический пиар - потребители спрашивают, почему Россия продает газ в Европу по 200-300 долларов, а Киев покупает топливо почти вдвое дороже, и получают в ответ: это цена независимости и энергетической безопасности.

"Это все цинизм, когда наживаются на обычных потребителях под политическими лозунгами", - отметил Юшков в беседе с RT.