Эксперт: Во время эпидемии прививка не может быть личным делом человека

Во многих странах сейчас власти ужесточают ограничения для непривитых, тем самым побуждая людей вакцинироваться. Возможно ли введение обязательной вакцинации в России, есть ли в этом необходимость? На этот вопрос "Российской газете" ответил ведущий научный редактор сервиса дистанционного обучения медработников Vrachu.ru Михаил Каган.

В США обнародован "мандат президента Байдена", согласно которому среди сформулированных восьми "шагов" борьбы с эпидемией COVID-19 ключевым остается принуждение к вакцинации госслужащих и работников смежных с правительством организаций. Здесь также ожидают разрешения на вакцинацию детей начиная с пяти лет, и в FDA уже заявили, что не собираются тянуть с регистрацией детской вакцины.

В Европе повсеместно, за исключением единичных стран, отдают предпочтение людям с "green pass" - пропуском для поездок и посещения общественных мест. При этом страны одна за другой объявляют, что ПЦР-тесты скоро будут платными, а компенсации за вынужденный карантин для непривившихся отменят. Ограничивают людей, не сделавших прививку без веских причин, и на рабочих местах - вплоть до увольнения. Таким образом, непривитым становится все более некомфортно и дорого в повседневной жизни.

В России по законодательству люди вправе отказаться от прививки, хотя для некоторых категорий работников, чья деятельность связана с высоким риском заражения инфекцией, отказ от прививки чреват отстранением от работы. В обществе продолжается дискуссия, может ли вакцинация стать обязательной для всех? В недавнем опросе, организованном среди медицинских работников ресурсом Vrachu.ru, каждый третий участник высказался за обязательную вакцинацию. Но в то же время среди участников было немало таких, кто не делал прививку сам и не разъясняет важности вакцинации своим пациентам.

"В условиях повсеместного распространения высоко заразного штамма "Дельта" для того, чтобы защитить наших наиболее уязвимых сограждан, в том числе пожилых людей, лиц с ослабленным иммунитетом и детей, которых пока не вакцинируют, необходимо более активно призывать людей вакцинироваться, - считает Михаил Каган. - Одним из путей может стать и введение обязательной вакцинации для людей некоторых профессий, таких как медицинские работники, социальные работники, педагоги, работники общепита, работники торговых сетей, полиция, работники общественного транспорта и т.д.

Сейчас возникла парадоксальная ситуация. Многое сделано для того, чтобы максимально упростить людям быстрый доступ к вакцинации, доказана безопасность и эффективность вакцин. И губернаторы чуть ли не умоляют жителей своих регионов в ближайшее время сделать прививку".

По словам эксперта, в нынешней эпидемической ситуации граждане не должны рассматривать прививку от коронавируса только как личное дело.

"Всем нам сейчас необходимо задуматься о здоровье ближних. С этической точки зрения это совершенно необычная проблема, которая в столь глобальном масштабе, возможно, впервые возникла в истории человечества. На этом пути можно ожидать существенного сопротивления определенных слоев нашего общества. Поэтому потребуется продумать многие организационные моменты, прежде всего касающиеся контроля за исполнением и борьбы с поддельными документами. Если мы хотим восстановить нормальную жизнь на долгосрочной основе, восстановить нашу экономику, создать возможности для всех и жить в обществе, где мы и наши близкие в безопасности, здоровы и счастливы, надо вакцинировать гораздо больше людей, чем сейчас. Поэтому считаю, что права личности не надо рассматривать отдельно от гражданских обязанностей. Если мы не будем настаивать на шагах, необходимых для реального сдерживания COVID-19, и наши больницы снова начнут перегружаться, люди в нашей стране просто не смогут реализовать свое право на охрану здоровья", - заключил Каган.