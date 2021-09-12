Эпидемиолог рассказал, когда россияне смогут снять маски

Масочный режим пока необходим, в том числе тем, кто уже прошел вакцинацию, считает эпидемиолог, академик РАН Вадим Покровский.

Он пояснил, что многие надеются на отмену масочного режима, однако прививка, хотя и снижает вероятность заражения, не исключает его. Кроме того, даже при высоком уровне коллективного иммунитета будут оставаться люди, восприимчивые к вирусу, и его циркуляция сохранится на небольшом уровне.

"Возможно, это уже будет похоже на наши обычные острые респираторные заболевания", - сказал Покровский.

Эпидемиолог выразил уверенность, что пока масочный режим необходим даже тем, кто прошел вакцинацию, тем более в сентябре многие возвращаются из других регионов и из-за границы, где были в период отпуска.

"Все это может увеличить риск передачи коронавируса, в том числе каких-то новых штаммов. Я думаю, что маски нужно носить по крайней мере до Нового года", - рассказал он в интервью радио Sputnik.

Как добавил специалист, чем меньше людей носят маски в общественных местах, тем выше риск нового подъема заболеваемости - об этом свидетельствует опыт других стран.

Ранее в Роспотребнадзоре рассказали, что пока нет предпосылок для отмены масочного режима в российских регионах.