Франция отказалась сотрудничать с новым правительством Афганистана

Представители движения "Талибан" (запрещено в РФ) не выполняют обещания, которые они дали после прихода к власти. Об этом заявил министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан в эфире телеканала France 5.

Талибы обещали разрешить некоторым иностранцам и афганцам свободно уехать, говорили об инклюзивном и представительном правительстве, "но они лгут", отметил Ле Дриан. По его словам, Франция отказывается признавать или иметь какие-либо отношения с этим правительством.

Дипломат добавил, что Франция хочет действий от талибов. "Им самим требуется некоторая экономическая передышка и международные отношения. Это зависит от них", - цитирует "Интерфакс" Ле Дриана.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что признание движения "Талибан" в качестве законного правительства Афганистана зависит от того, как талибы будут исполнять взятые на себя обязательства. Пока же все признают необходимость вести с талибами диалог, в том числе те страны, что вывели свои посольства из Афганистана. "Разговаривать с "Талибаном" неизбежно придется. Уже приходится практически всем", - заявил Лавров.