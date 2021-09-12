Как меняется рынок личного и общественного транспорта

Когда в России появятся водородные автобусы и трамваи
Первые образцы водородного общественного транспорта представили в Москве на выставке Comtrans-2021. Как сообщили в минпромторге, серьезные испытания начнутся в 2022 году в подмосковной Черноголовке, где действует пока единственная в стране автономная водородная заправка. А уже к 2030 году, согласно долгосрочной концепции правительства, количество таких АЗС достигнет тысячи. И крупные мегаполисы смогут перевести свои автобусы и даже трамваи на самый экологичный сегодня вид топлива.
Что же такое водоробус? Инновационную машину по пути на выставку, которая ехала на низкорамном трале с тягачом, уже засекли на улицах Москвы. По сути, рассказал "РГ" директор по развитию колесной техники ПК "Транспортные системы" Денис Фролов, это тот же электробус, но только с водородной установкой на борту. Именно она позволяет вырабатывать энергию непосредственно в движении. Электробусам же приходится после 100 км автономного хода становиться на зарядку на специализированных станциях. "Водород позволяет существенно продлить пробег машине", - говорит Фролов. Например, опытный образец от "КамАЗа" может проехать без дозаправки до 250 км, утверждают разработчики. И это, кстати, не предел, говорят в МГТУ им. Баумана, чьи специалисты участвовали в разработке еще одного образца водоробуса от Группы "ГАЗ". Citymax H2 от нижегородского автогиганта способен на 350 км автономки. Фактически оба представленных образца можно использовать и на междугородных маршрутах.
В Бауманке подтверждают: водоробус - самый экологически чистый вид общественного транспорта. И у "ГАЗа", и у "КамАЗа" водородные баллоны расположены на крыше опытных образцов. "Это сделано в целях безопасности, - прокомментировали в пресс-службе ПАО "КамАЗ". - В случае утечки водород будет уходить вверх, а не в салон". Водород вступает в реакцию с кислородом, что и приводит к выделению электроэнергии для вращения колес и заряду батареи, обеспечивающей автономный ход. Выработанную тепловую энергию зимой планируется использовать для обогрева салона. Сейчас же даже в электробусах с ультрабыстрой зарядкой для этих целей применяется дизельная установка. К тому же побочный продукт химической реакции в "сердце" водоробуса - самый обычный водяной пар. А что еще нужно для улучшения экологической обстановки в городах?
"Прежде всего - сеть водородных заправок, - отмечает директор Института экономики транспорта и транспортной политики ВШЭ Михаил Блинкин. - Но здесь у России есть огромное преимущество. У нас значительные запасы природного газа. А самый популярный способ промышленной выработки водорода - это как раз его отделение от углеродной основы".
Такие проекты уже есть, другое дело, что пока нет потребностей в сети водородных заправок. Пока что такая АЗС в России только одна - в Черноголовке, и именно там будут испытывать первые образцы водоробусов.
Почему покупатели выбирают кроссоверы
Кроссоверы в целом дороже седанов. Но в 2021 году повышенным спросом пользуются именно дорогие комплектации. Даже в бюджетном сегменте клиенты стали выбирать модификации в верхнем сегменте, говорит генеральный директор ГК "АвтоСпецЦентр" Андрей Терлюкевич. "Возможно, это связано с тем, что сложившийся уровень цен изначально выступает неким фильтром платежеспособности для покупательской аудитории", - говорит он.
Вряд ли покупатели сами по себе стремятся приобретать более дорогие комплектации. Если раньше они могли бы выбрать что-то более доступное, то теперь покупают то, что есть, отмечает владелец дилерских центров Сергей Киселев. Конечно, это касается тех, кто может найти дополнительные деньги или привлечь кредит.
За период пандемии в России появился запрос на автопутешествия внутри страны, и в целом вырос спрос на дорогие качественные автомобили, замечает президент Общенациональной ассоциации автомототуризма и караванинга Сергей Лобарев. С февраля по август этого года в Россию было ввезено более 800 автодомов, приводит он пример. Значит, спрос есть, хотя стоят такие автомобили около десяти миллионов. Конечно, и дилеры воспользовались высоким спросом, реализовав более дорогие модели, замечает Лобарев.
При этом клиенты больше не делают больших различий в плане цветовых решений или отделки салона, указывают представители авторынка. Кроссоверы лучше всего вписались в эту ситуацию.
Сейчас на такой тип автомобилей уже приходится 70% рынка. Основные продажи седанов сейчас приходятся на такси. А частные потребители на 90% ориентированы именно на кроссоверы. "Эра седанов однозначно прошла. Как автомобили для личного пользования они интересны сейчас только каким-то фанатам", - говорит Киселев.
Кроссоверы востребованы по нескольким причинам. Во-первых, отсутствие рамы делает такие автомобили достаточно комфортными при посадке средней высоты. Удовлетворяется запрос на более высокий клиренс, то есть просвет между поверхностью дороги и самой нижней точкой центральной части автомобиля по сравнению с седаном. Это удобно в городе, когда, например, нужно проехать по не очищенным от снега улицам. Удобно и для выездов на природу.
При этом такие автомобили достаточно вместительны. В большие багажники кроссоверов можно положить сумки, даже велосипеды.
Запрос на кроссоверы стал формироваться еще лет 10-15 назад, и производители стремились его удовлетворить. Сейчас автоконцернам удалось создать нужное количество моделей, которые в итоге перестали быть дорогими, а потому становятся массовыми. Универсальным становится также дизайн автомобилей. Например, заметен тренд на смещение фар головного света ниже бампера, размещение цельной полосы между двумя задними фарами и изогнутую линию багажника.
Ставки по автокредитам вырастут к концу года
По данным НБКИ, в первые шесть месяцев этого года банки выдали 516,7 тыс. автокредитов на 543,3 млрд рублей. Это на 39,6% и 83,8% больше прошлогодних показателей соответственно. В бюро пояснили, что в первом полугодии 2020 года рост рынка сдержали ограничения работы автодилеров из-за пандемии. Улучшение эпидемиологической ситуации способствовало росту рынка. За первые шесть месяцев этого года динамика продаж новых авто (+36,9%) превзошла ожидания, отметили в Ассоциации европейского бизнеса.
"Мы ожидаем сезонное увеличение спроса на автокредиты со стороны клиентов к концу 2021 года. Автопроизводители и дилеры анонсируют специальные предложения, чтобы реализовать автомобили текущего года. Клиенты, ожидая роста цен на автомобили, постараются успеть приобрести их до новогодних праздников, - говорит начальник управления "Автокредитование" ВТБ Иван Жигарев. - Все больше людей рассматривают автомобиль как актив, в который можно вкладывать денежные средства. Клиенты, которые приобрели автомобили в последние годы, сегодня часто могут продать их дороже, чем покупали". Только за 2020 год автомобили различных марок прибавили в цене 10-25%.
Хотя как актив автомобиль приобретение довольно сомнительное - только при выезде из автосалона машина теряет около трети своей стоимости, что вкупе с переплатой по кредиту и вовсе сводит выгоду на нет.
По расчетам рейтинговых агентств НКР и АКРА, средняя полная стоимость кредита (ПСК - затраты по обслуживанию ссуды, включая проценты за пользование займом и комиссии) за второй квартал 2021 года выросла на 0,5 п.п. и составила 13,3%. Декларируемые ставки банков находятся на уровне 9-10% годовых.
"В августе рост ПСК продолжился вслед за удорожанием стоимости фондирования, - прогнозирует старший аналитик рейтингового агентства НКР Егор Лопатин. - Мы ожидаем ее дальнейшего роста, однако динамика главным образом будет зависеть от возможного продления программы льготного автокредитования, а также от уровня ключевой ставки. В случае дальнейшего ужесточения денежно-кредитной политики и отсутствия перезапуска программы льготного автокредитования средняя ПСК в сегменте к концу года превысит 14%".
Не сразу, но окажет влияние и пересмотр ключевой ставки. "Он отражается на ставках автокредитов спустя примерно полгода, - подчеркнул руководитель управления автокредитования "Тинькофф" Кирилл Григорьев. - Мы ожидаем рост на 0,7-1,5 п.п. в четвертом квартале". В Газпромбанке ожидают роста на 1 п.п. к концу года. По словам Жигарева, на уровень ставок могут оказывать влияние и продолжающийся дефицит предлагаемых к продаже автомобилей, и запуск производителями специальных совместных программ с банками.
Директор банковских рейтингов Национального рейтингового агентства Константин Бородулин считает, что банки будут стараться поддерживать уровень ставок на комфортных для потребителя значениях, компенсируя это увеличением стоимости прочих услуг и ростом комиссий при предоставлении кредита.
В России вырос спрос на "молодые" подержанные машины
По данным Ассоциации европейского бизнеса, спрос на новые автомобили с начала года вырос на 23%, но в августе упал на 17%. На этом фоне спрос на "молодые" подержанные машины стабильно растет. Как выяснили эксперты Авито Авто, с января по август этого года спрос на "трехлетки" оказался на 19% выше, чем в аналогичный период прошлого года. Покупательский интерес к четырех- и пятилетним автомобилям вырос на 14%. Как следствие, за год средняя цена на трехлетние автомобили в стране выросла на 41%. Средняя цена на машины в возрасте до трех лет в период с января по август составляет 1 129 495 рублей. Средняя стоимость автомобилей в возрасте 4-5 лет за год увеличилась на 35% и составила 850 011 рублей.
На первом месте в списке по популярности среди "трехлеток" - LADA Granta. Ее средняя цена - 485 000 рублей. На втором месте LADA Vesta со средней ценой 695 000 рублей. Третье место занял Hyundai Solaris, средняя стоимость которого составляет 899 900 рублей. В пятерку лидеров также входят Kia Rio и Toyota Camry.
Наиболее популярной моделью в возрасте 4-5 лет тоже оказалась LADA Granta, но уже по более низкой средней цене - 370 000 рублей. Второе место занимает Kia Rio со средней ценой 705 000 рублей. На третьей строчке рейтинга примостился Hyundai Solaris со средней ценой 700 000 рублей. LADA Vesta и Volkswagen Polo вошли в пятерку популярных в этой возрастной группе.
Китайские автомобили завоевывают российский рынок
"Китайские бренды прирастают лучше всех относительно прошлого года в первую очередь за счет доступности", - говорит генеральный директор сети автосалонов Fresh Auto Денис Мигаль. В эпоху дефицита берут все, что доступно, поясняет он.
Наилучшую динамику продаж в России демонстрируют китайские автомобили Chery. Эта марка уже не первый месяц показывает трехзначный рост продаж, говорит партнер аналитического агентства "Автостат", автоэксперт Игорь Моржаретто. По итогам августа компания вышла на восьмое место по популярности среди всех марок, чего вообще никогда раньше не было. Набирают популярность в России и другие китайские марки - Haval и Geely.
До завоевания рынка китайским моделям еще далеко, свои позиции они явно укрепили. Во-первых, покупатели оценили богатое наполнение даже немаксимальных комплектаций. Во-вторых, проблемы с поставками полупроводников китайский автопром почти не беспокоят. Производители из КНР действительно меньше зависят от нехватки электронных чипов, поскольку Китай сам - мировой лидер по их производству, поясняет Моржаретто. "На Китай приходится около 60% всего производства чипов. В первую очередь они, конечно, удовлетворяют потребности своих производителей, а в последнюю - США", - говорит он.
Сбои в поставках чипов до сих пор влияют на авторынок, некоторые модели все еще в дефиците. "В январе-августе 2021 года наши дилерские центры реализовали почти 53 тысячи новых автомобилей - на 11% больше, чем годом ранее. Более высокую динамику не позволила показать ограниченная доступность товарных автомобилей", - говорит директор по развитию компании "Рольф" Владимир Мирошников. Наилучшую динамику, по его словам, продемонстрировала "немецкая тройка" - Audi, BMW, Mercedes-Benz, а также KIA, Toyota, Volkswagen и коммерческая линейка Ford. А вот по четырем брендам продажи снизились - это Genesis, Jaguar, Mitsubishi и Nissan. Но происходит это не из-за изменений предпочтений потребителей. Динамику продаж в конкретном бренде или модели определяет доступность автомобилей.
Продажи новых машин за восемь месяцев 2021 года в целом выросли на 20% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года, добавляет Мигаль. По его данным, в приоритете остаются ликвидные модели и марки, такие как Renault, Hyundai, Skoda. Среди премиальных это Audi, BMW и Infiniti.
Поскольку поставки автомобилей и динамика их продаж сейчас зависят от поставок микрочипов и полупроводников, больше всего проседает премиальный сегмент, указывает директор по маркетингу АГ "Авилон" Андрей Каменский. Также страдают версии автомобилей, более оснащенные различными опциями, поскольку для их реализации необходимы дефицитные полупроводники. В ограниченном доступе абсолютно все топовые модели, за исключением точечных позиций, уточняет генеральный директор ГК "Автодом" Андрей Ольховский. Особенно напряженная ситуация сложилась с моделями SUV (Sport Utility Vehicle). Это модели с рамой с полным приводом и большим дорожным просветом, например, Land Cruiser или Land Rover.
Нехватка автомобилей разгоняет цены. За год новые автомобили европейских и американских марок подорожали в среднем на 20%. В результате китайские автомобили стали более конкурентоспособны по цене. Они демонстрируют уверенный рост, несмотря на общие негативные тенденции, резюмирует Ольховский.