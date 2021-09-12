Как меняется рынок личного и общественного транспорта

Когда в России появятся водородные автобусы и трамваи

Водоробус Citymax H2 от нижегородского автогиганта ГАЗ способен проехать 350 километров без дозаправки. Фактически его и другой опытный образец от "КАМАЗа", который может проехать без дозаправки до 250 километров, можно использовать и на междугородных маршрутах. Электробусам же приходится после 100 километров автономного хода становиться на зарядку на специализированных станциях. Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

Первые образцы водородного общественного транспорта представили в Москве на выставке Comtrans-2021. Как сообщили в минпромторге, серьезные испытания начнутся в 2022 году в подмосковной Черноголовке, где действует пока единственная в стране автономная водородная заправка. А уже к 2030 году, согласно долгосрочной концепции правительства, количество таких АЗС достигнет тысячи. И крупные мегаполисы смогут перевести свои автобусы и даже трамваи на самый экологичный сегодня вид топлива.

Что же такое водоробус? Инновационную машину по пути на выставку, которая ехала на низкорамном трале с тягачом, уже засекли на улицах Москвы. По сути, рассказал "РГ" директор по развитию колесной техники ПК "Транспортные системы" Денис Фролов, это тот же электробус, но только с водородной установкой на борту. Именно она позволяет вырабатывать энергию непосредственно в движении. Электробусам же приходится после 100 км автономного хода становиться на зарядку на специализированных станциях. "Водород позволяет существенно продлить пробег машине", - говорит Фролов. Например, опытный образец от "КамАЗа" может проехать без дозаправки до 250 км, утверждают разработчики. И это, кстати, не предел, говорят в МГТУ им. Баумана, чьи специалисты участвовали в разработке еще одного образца водоробуса от Группы "ГАЗ". Citymax H2 от нижегородского автогиганта способен на 350 км автономки. Фактически оба представленных образца можно использовать и на междугородных маршрутах.

Серьезные испытания водородного транспорта начнутся в 2022 году в подмосковной Черноголовке

В Бауманке подтверждают: водоробус - самый экологически чистый вид общественного транспорта. И у "ГАЗа", и у "КамАЗа" водородные баллоны расположены на крыше опытных образцов. "Это сделано в целях безопасности, - прокомментировали в пресс-службе ПАО "КамАЗ". - В случае утечки водород будет уходить вверх, а не в салон". Водород вступает в реакцию с кислородом, что и приводит к выделению электроэнергии для вращения колес и заряду батареи, обеспечивающей автономный ход. Выработанную тепловую энергию зимой планируется использовать для обогрева салона. Сейчас же даже в электробусах с ультрабыстрой зарядкой для этих целей применяется дизельная установка. К тому же побочный продукт химической реакции в "сердце" водоробуса - самый обычный водяной пар. А что еще нужно для улучшения экологической обстановки в городах?

"Прежде всего - сеть водородных заправок, - отмечает директор Института экономики транспорта и транспортной политики ВШЭ Михаил Блинкин. - Но здесь у России есть огромное преимущество. У нас значительные запасы природного газа. А самый популярный способ промышленной выработки водорода - это как раз его отделение от углеродной основы".

Такие проекты уже есть, другое дело, что пока нет потребностей в сети водородных заправок. Пока что такая АЗС в России только одна - в Черноголовке, и именно там будут испытывать первые образцы водоробусов.