Китайские автомобили завоевывают российский рынок

Китайские автомобили к концу этого года удвоят свое присутствие на российском рынке с 3 до 6%, прогнозируют автодилеры. Продукция китайского автопрома укрепляет позиции, пока дефицит европейских и американских моделей тормозит их продажи.

"Китайские бренды прирастают лучше всех относительно прошлого года в первую очередь за счет доступности", - говорит генеральный директор сети автосалонов Fresh Auto Денис Мигаль. В эпоху дефицита берут все, что доступно, поясняет он.

Наилучшую динамику продаж в России демонстрируют китайские автомобили Chery. Эта марка уже не первый месяц показывает трехзначный рост продаж, говорит партнер аналитического агентства "Автостат", автоэксперт Игорь Моржаретто. По итогам августа компания вышла на восьмое место по популярности среди всех марок, чего вообще никогда раньше не было. Набирают популярность в России и другие китайские марки - Haval и Geely.

До завоевания рынка китайским моделям еще далеко, свои позиции они явно укрепили. Во-первых, покупатели оценили богатое наполнение даже немаксимальных комплектаций. Во-вторых, проблемы с поставками полупроводников китайский автопром почти не беспокоят. Производители из КНР действительно меньше зависят от нехватки электронных чипов, поскольку Китай сам - мировой лидер по их производству, поясняет Моржаретто. "На Китай приходится около 60% всего производства чипов. В первую очередь они, конечно, удовлетворяют потребности своих производителей, а в последнюю - США", - говорит он.

Сбои в поставках чипов до сих пор влияют на авторынок, некоторые модели все еще в дефиците. "В январе-августе 2021 года наши дилерские центры реализовали почти 53 тысячи новых автомобилей - на 11% больше, чем годом ранее. Более высокую динамику не позволила показать ограниченная доступность товарных автомобилей", - говорит директор по развитию компании "Рольф" Владимир Мирошников. Наилучшую динамику, по его словам, продемонстрировала "немецкая тройка" - Audi, BMW, Mercedes-Benz, а также KIA, Toyota, Volkswagen и коммерческая линейка Ford. А вот по четырем брендам продажи снизились - это Genesis, Jaguar, Mitsubishi и Nissan. Но происходит это не из-за изменений предпочтений потребителей. Динамику продаж в конкретном бренде или модели определяет доступность автомобилей.

Продажи новых машин за восемь месяцев 2021 года в целом выросли на 20% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года, добавляет Мигаль. По его данным, в приоритете остаются ликвидные модели и марки, такие как Renault, Hyundai, Skoda. Среди премиальных это Audi, BMW и Infiniti.

Инфографика "РГ" / Александр Чистов / Евгений Гайва

Поскольку поставки автомобилей и динамика их продаж сейчас зависят от поставок микрочипов и полупроводников, больше всего проседает премиальный сегмент, указывает директор по маркетингу АГ "Авилон" Андрей Каменский. Также страдают версии автомобилей, более оснащенные различными опциями, поскольку для их реализации необходимы дефицитные полупроводники. В ограниченном доступе абсолютно все топовые модели, за исключением точечных позиций, уточняет генеральный директор ГК "Автодом" Андрей Ольховский. Особенно напряженная ситуация сложилась с моделями SUV (Sport Utility Vehicle). Это модели с рамой с полным приводом и большим дорожным просветом, например, Land Cruiser или Land Rover.

Нехватка автомобилей разгоняет цены. За год новые автомобили европейских и американских марок подорожали в среднем на 20%. В результате китайские автомобили стали более конкурентоспособны по цене. Они демонстрируют уверенный рост, несмотря на общие негативные тенденции, резюмирует Ольховский.