Президент Франции Эмманюэль Макрон почтил память жертв терактов в США 11 сентября 2001 года. В своем Twitter он опубликовал видеоролик с соответствующим посланием.

"Мы никогда не забудем и всегда будем бороться за свободу", - написал Макрон. Ролик демонстрирует флаги США, Франции и ЕС на ступенях Елисейского дворца. А в конце дата на фоне неба: 11 сентября 2001 года.

Ранее посольство РФ в США сообщило, что 12 сентября в 10:00 у мемориала "Слеза скорби" в городе Бэйонн в штате Нью-Джерси состоится церемония, посвященная памяти жертв трагедии терактов 11 сентября 2001 года. В ней примут участие генеральный консул РФ в Нью-Йорке Сергей Овсянников, представители официальных властей США, члены семей погибших в ходе терактов.

Напомним, 11 сентября 2001 года 19 террористов из группировки "Аль-Каида" (организация запрещена в РФ) угнали четыре пассажирских авиалайнера. Два из них протаранили башни Всемирного торгового центра, третий - здание министерства обороны США. Целью четвертого самолета должен был стать Белый дом (по другим данным, конгресс США), однако в результате оказанного пассажирами сопротивления террористам самолет разбился недалеко от города Шанксвилл. В результате терактов погибли 2 977 человек.