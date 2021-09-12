Минск планирует закупку российского вооружения более чем на $1 млрд

На наличие новых рисков и вызовов на западе Союзного государства акцентировал внимание Александр Лукашенко, выступая во время награждения 12 августа военнослужащих, отличившихся на первом этапе стратегического учения вооруженных сил Беларуси и России "Запад-2021".

Отметив, что совместные маневры проводятся на фоне непрекращающейся гибридной агрессии со стороны Запада, президент констатировал "обострение обстановки на границах государств - членов ОДКБ".

Обращаясь к военнослужащим, белорусский лидер подчеркнул, что их "действия в ходе учения наглядно подтвердили высокую готовность армий союзных государств и белорусского народа к совместным действиям по обеспечению их суверенитета и независимости".

"Мы в очередной раз убедились в дееспособности созданной системы территориальной обороны", - констатировал верховный главнокомандующий Беларуси, отметив, что созданная учебная обстановка позволяет совершенствовать навыки в ведении совместных боевых действий при отражении агрессии.

В розыгрыше боевых действий на Обуз-Лесновском полигоне под Барановичами активное участие наряду с белорусскими и российскими военнослужащими приняли и представители ВС Казахстана.

Граждане стран ОДКБ, по словам президента РБ, готовы сделать все для сохранения региональной безопасности и мира в своем Отечестве. Он обратил внимание, что в учении, помимо кадровых военных, принимают участие и территориальные войска Беларуси. Еще вчера граждане "мирно трудились на заводах и фабриках, убирали урожай и пахали землю, а сегодня с оружием в руках отразили условную атаку противника", - сказал Лукашенко, отметив, что совместно с личным составом региональной группировки войск и союзниками по ОДКБ они с честью выполнили учебно-боевые задачи.

"И пусть никто даже не сомневается, что мы - белорусы, россияне, казахстанцы, граждане других государств, входящих в ОДКБ, - готовы сделать все для сохранения региональной безопасности, мира в своем Отечестве", - заявил глава государства, слова которого цитирует его пресс-служба.

С окончанием данного этапа учения, которые продлятся до 16 сентября, завершаются сборы для военнослужащих территориальных войск, уточнил Лукашенко. А оставшейся группировке войск еще предстоит выполнить сложные и многогранные задачи.

Общаясь на полигоне с журналистами, президент РБ сообщил, что Минск планирует закупку российского вооружения более чем на миллиард долларов, подчеркнув, что на недавних переговорах в Кремле с Владимиром Путиным вопросам обороны и безопасности уделили много внимания. В том числе обсуждались и перспективы поставок комплексов C-400.

В то же время он подтвердил, что официальный Минск не будет разговаривать с Западом, "пока не будут сняты эти безмозглые санкции и унижение наших людей". В этой связи он назвал "несолидным поведением" попытки Европейского союза надавить на Беларусь через Россию.

Мелкотравчатой позицией Запада считает Лукашенко и отсутствие наблюдателей из США и ЕС на совместных российско-белорусских маневрах. "Мы пригласили всех, кто желал посмотреть эти учения", - заявил белорусский лидер, подтвердив, что его очень впечатлило учение "Запад-2021" в целом.