В РФ впервые провели массовое ночное десантирование людей и бронетехники

Впервые в ходе российско-белорусских учений "Запад-2021" был отработан такой элемент, как массовое десантирование живой силы и техники в ночных условиях. Об этом в воскресенье утром сообщает министерство обороны России. Отмечается, что в Псковской области на полигон Струги Красные были с воздуха высажены более 600 десантников личного и 30 единиц военной техники.

При этом личный состав ВДВ был в полной экипировке - с оружием и снаряжением. Из бронетехники были десантированы БМД-2К-АУ, БМД-4М и бронетранспортёры.

Для этого были задействованы более 20 самолетов военно-транспортной авиации Ил-76. Они одновременно осуществили выброску подразделений ВДВ с высот от 600 до 4 тысяч метров на две площадки приземления. Авиационное прикрытие во время высадки десанта выполнили экипажи истребителей Су-30СМ и вертолетов армейской авиации Ми-8АМТШ и Ка-50. Управление воздушным строем самолетов осуществлялось с борта самолетов дальнего радиолокационного обнаружения А-50У и Ил-22-СУРТ.

Координация действий десантируемых подразделений, рассказали в Минобороны, осуществлялась с помощью современных комплексов навигации и приборов ночного видения. "После сбора личного состава и расшвартовки приземлившейся военной техники псковские десантники выполнили захват полевого аэродрома, после чего уничтожили условного противника при поддержке артиллерии и средств ПВО", - отметили в военном ведомстве.

Недавно ВДВ провели еще одно уникальное десантирование, сбросив с воздуха целый мобильный госпиталь. При приземлении он тут же был собран и приступил к приему пациентов. Такого не удавалось провести ни одной армии мира.

Напомним, стратегические учения "Запад-2021" Вооруженных сил России и Беларуси проходят раз в 2 года. Практические действия войск (сил) пройдут с 10 по 16 сентября на 9 полигонах, расположенных на территории России, в акватории Балтийского моря, а также на 5 полигонах Вооруженных сил Белоруссии. Всего в учениях участвуют до 200 тысяч личного состава, около 80 самолетов и вертолетов, до 760 единиц боевой техники, в том числе 290 танков, 240 орудий, реактивных систем залпового огня и минометов, а также до 15 военных кораблей.