Почему покупатели выбирают кроссоверы

Кроссоверы, появившиеся на рынке 25 лет назад, в ближайшее время окончательно вытеснят седаны, считают эксперты. Автомобили повышенной проходимости, в которых объединены элементы внедорожника, минивэна и хетчбэка, стали универсальным и функциональным транспортным средством, способным при этом удовлетворить индивидуальные запросы владельца.

Кроссоверы в целом дороже седанов. Но в 2021 году повышенным спросом пользуются именно дорогие комплектации. Даже в бюджетном сегменте клиенты стали выбирать модификации в верхнем сегменте, говорит генеральный директор ГК "АвтоСпецЦентр" Андрей Терлюкевич. "Возможно, это связано с тем, что сложившийся уровень цен изначально выступает неким фильтром платежеспособности для покупательской аудитории", - говорит он.

Вряд ли покупатели сами по себе стремятся приобретать более дорогие комплектации. Если раньше они могли бы выбрать что-то более доступное, то теперь покупают то, что есть, отмечает владелец дилерских центров Сергей Киселев. Конечно, это касается тех, кто может найти дополнительные деньги или привлечь кредит.

За период пандемии в России появился запрос на автопутешествия внутри страны, и в целом вырос спрос на дорогие качественные автомобили, замечает президент Общенациональной ассоциации автомототуризма и караванинга Сергей Лобарев. С февраля по август этого года в Россию было ввезено более 800 автодомов, приводит он пример. Значит, спрос есть, хотя стоят такие автомобили около десяти миллионов. Конечно, и дилеры воспользовались высоким спросом, реализовав более дорогие модели, замечает Лобарев.

При этом клиенты больше не делают больших различий в плане цветовых решений или отделки салона, указывают представители авторынка. Кроссоверы лучше всего вписались в эту ситуацию.

Частные покупатели на 90% ориентированы на кроссоверы, а седаны берут в основном для такси

Сейчас на такой тип автомобилей уже приходится 70% рынка. Основные продажи седанов сейчас приходятся на такси. А частные потребители на 90% ориентированы именно на кроссоверы. "Эра седанов однозначно прошла. Как автомобили для личного пользования они интересны сейчас только каким-то фанатам", - говорит Киселев.

Кроссоверы востребованы по нескольким причинам. Во-первых, отсутствие рамы делает такие автомобили достаточно комфортными при посадке средней высоты. Удовлетворяется запрос на более высокий клиренс, то есть просвет между поверхностью дороги и самой нижней точкой центральной части автомобиля по сравнению с седаном. Это удобно в городе, когда, например, нужно проехать по не очищенным от снега улицам. Удобно и для выездов на природу.

При этом такие автомобили достаточно вместительны. В большие багажники кроссоверов можно положить сумки, даже велосипеды.

Запрос на кроссоверы стал формироваться еще лет 10-15 назад, и производители стремились его удовлетворить. Сейчас автоконцернам удалось создать нужное количество моделей, которые в итоге перестали быть дорогими, а потому становятся массовыми. Универсальным становится также дизайн автомобилей. Например, заметен тренд на смещение фар головного света ниже бампера, размещение цельной полосы между двумя задними фарами и изогнутую линию багажника.