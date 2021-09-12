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12.09.2021 06:11
Рубрика: Власть

Посол РФ в Кабуле: Талибам сейчас не до церемонии инаугурации

Запрещенное в России движение "Талибан" понимает, что сейчас не время для проведения церемонии инаугурации нового правительства Афганистана, поскольку надо решать слишком много проблем. Об этом заявил посол РФ в Кабуле Дмитрий Жирнов в эфире YouTube-канала "Соловьев Live".

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"Мы еще неделю назад знали, что никакой инаугурации не будет", - отметил Жирнов. Когда же в СМИ появились сообщения об инаугурации 11 сентября, то у талибов уточнили информацию, и они ответили - нет. "Им не до фанфар, слишком много работы", - отметил Жирнов.

Ранее член комиссии движения "Талибан" по культуре Инаммула Самангани сообщил, что информация о проведении 11 сентября инаугурации нового правительства Афганистана не соответствует действительности. Церемония была отменена несколько дней назад. По словам Самангани, часть кабинета министров уже приступила к работе.

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