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10.09.2021 15:48
Рубрика: В мире

Талибы опровергли сообщения о проведении 11 сентября инаугурации правительства

Текст: Юрий Когалов

Информация о проведении 11 сентября инаугурации нового правительства Афганистана не соответствует действительности. Церемония была отменена несколько дней назад. Часть кабмина уже приступила к работе. Об этом сообщил член комиссии движения "Талибан" (запрещено в РФ) по культуре Инаммула Самангани.

Мир изучает новое афганское правительство

"Церемония инаугурации нового афганского правительства была отменена несколько дней назад", - написал он в социальной сети Twitter. По словам Самангани, часть кабинета министров уже приступила к работе. Сообщения СМИ о проведении 11 сентября церемонии представления правительства он назвал слухами, не соответствующими действительности.

Официальный представитель катарского политического офиса движения "Талибан" Мохаммад Сохаил Шахин в интервью Global Times заявил, что новые власти Афганистана планируют в ближайшее время пригласить делегации высокого уровня из России и Китая. Как уточнил Шахин, это произойдет, когда будут улажены некоторые проблемы. В настоящее время, по его словам, "приоритетом нового правительства станет экономическая работа, создание рабочих мест и повышение уровня жизни населения, восстановление Афганистана, поддержание стабильности и работа во благо мирного существования афганского народа".

"Поскольку Афганистану угрожает продовольственный кризис, представитель заявил о том, что афганцы стоят на пороге и гуманитарного кризиса, и он надеется на то, что дружественные страны, включая и соседние государства, ответят и помогут Афганистану в это критически важное время", - заявил Шахин.

По его мнению, на западных странах лежит моральное обязательство принять участие в восстановлении страны. "Если они не примут участия, это будет означать, что они не помогли афганскому народу. И их лозунги о ценности прав человека и человеколюбии окажутся пустыми словами. Они провозглашают одно, а делают другое", - отметил Шахин.

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