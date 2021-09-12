Пушков назвал угрозы дипломата США в адрес России "сотрясением воздуха"

На Украине вредно быть послом - это мешает трезвому взгляду, считает председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков. Так он отреагировал на угрозы бывшего посла США в Киеве Джона Хербста ввести санкции в отношении России в случае насильного присоединения Украины.

По словам Пушкова, экс-посол слишком сильно переживает за Киев и сам придумывает несуществующие угрозы. Российский сенатор поинтересовался, кому вообще может прийти в голову насильно присоединять Украину?

Пушков отметил, что в своем нынешнем состоянии Украина не нужна ни НАТО, ни ЕС. "Так что угрозы Хербста - мимо цели, в пустоту, сотрясение воздуха", - написал Пушков в своем Telegram-канале.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что украинско-американские отношения на данный момент "излучают ненависть" к России. По его словам, украинско-американские отношения должны быть суверенными отношениями, это дело двух суверенных государств. "Но, к нашему сожалению, достаточно изрядная часть этих отношений излучает русофобство. И, конечно, заставляет и заставляла нас самым внимательным образом анализировать, отслеживать итоги тех контактов, которые имели место в Вашингтоне и других американских городах", - отметил Песков.