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12.09.2021 09:00
Рубрика: Культура

99-й сезон в Театре им. Моссовета пройдет под знаком Шекспира

Текст: Наталья Лебедева
Новый сезон, уже 99-й в Театре имени Моссовета открыл шекспировский "Ричард III" с Александром Домогаровым в главной роли в постановке Нины Чусовой. "Что может быть актуальнее Шекспира сегодня?!" - заметил художественный руководитель театра Евгений Марчелли и представил труппе предъюбилейные и самые шекспировские планы: "Гамлет", "Укрощение строптивой, "Макбет"… Будет и Островский, и Шеффер, и Шварц, и Шоу, и даже Астрид Линдгрен… В этом театре вообще верят в силу классики и ее отточенную временем актуальность.
Евгений Марчелли признался, что не готов пригласить в театр Бузову. Фото: Елена Лапина Евгений Марчелли признался, что не готов пригласить в театр Бузову. Фото: Елена Лапина
Евгений Марчелли признался, что не готов пригласить в театр Бузову. Фото: Елена Лапина

За Шекспира решились взяться сразу два серьезных режиссера. Андрей Кончаловский задумал поставить шекспировскую трилогию: премьера "Укрощения строптивой" намечена на декабрь 2021 года, весной 2022 года ждем "Макбет", а дальше - "Буря".

"Гамлет" - давняя мечта "режиссера со странной итальянской фамилией", как шутит о себе Евгений Марчелли. "Я шел к этой постановке более 10 лет, и наконец понял, что пора. Браться за такую работу можно только тогда, когда ты внутренне к ней готов и понимаешь, что можешь показать своего Гамлета и доказать, что он должен быть именно таким", - объясняет режиссер. Премьера спектакля запланирована на апрель 2022 года.

Но это в будущем, а уже в начале октября театр порадует зрителей первой премьерой сезона - спектаклем "8 любящих женщин" в постановке режиссера Олеси Невмержицкой, которая собрала на сцене впечатляющий актерский ансамбль - Ольга Остроумова, Ольга Кабо, Екатерина Гусева, Евгений Крюкова…

На конец октября запланирована еще одна знаковая премьера - "Жестокие игры" по пьесе Алексея Арбузова. Режиссер - Евгений Марчелли, и это будет первой постановкой худрука театра на Основной сцене. Режиссер намерен вывести на сцену всю труппу театра, а это почти 90 человек.

Фото: Александр Щербак/ТАСС
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Евгений Марчелли не без гордости рассказал журналистам, что в новом сезоне в ролях будут задействованы 58 артистов. "Мы столько всего запланировали на этот год, что работы хватит всем", - заметил худрук и продолжил зачитывать список премьер.

"Волки и овцы" по Островскому в постановке Игоря Яцко с блистательной Валентиной Талызиной в главной роли. Пьесу Ярослава Ивашкевича "Барышни из Вилько" поставит Анджей Бубень. Нина Чусова возьмется за постановку "Игры на вылет", пригласив на главные роли Александра Домогарова и Станислава Бондаренко. По инициативе артистов в репертуаре театра появятся "Дом, где разбиваются сердца" Бернарда Шоу (режиссер Сергей Виноградов) и шварцовский "Дракон" (режиссер Александр Яцко). И это только на главной сцене.

Не менее интересной обещает быть афиша сцены "Под крышей" - "Мама" режиссера Павла Пархоменко, "Карлсон" в постановке Владислава Боковина, Владимир Киммельман возьмется за "Горки" Житковского.

Труппа театра имени Моссовета. Фото: Елена Лапина

"Взяли в свой репертуар две состоявшиеся студенческие постановки. Это нашумевший спектакль "Толстая тетрадь", который сделали в ГИТИСе студенты мастерской Олега Кудряшова. И "Общага на крови" - это уже курс Андрея Кончаловский", - рассказывает Марчелли, акцентируя внимание на том, что театр открыт для современной драматургии и молодых талантливых артистов и режиссеров.

Кстати, об экспериментах - Театр им. Моссовета запускает экспериментальную лабораторию для современных режиссеров и драматургов, чтобы привлечь в один из старейших театров Москвы новые творческие силы. Марчелли настроен решительно и готов удивлять.

Фото: В. Яроцкий
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"Я к любому явлению в театре отношусь с большим интересом и принимаю любую провокацию. Роль у театра такая - будоражить, провоцировать. Театр - это всегда игра. И скандальная история - тоже часть игры", - объясняет Марчелли. Но при этом признается, что не готов пригласить в театр Бузову: "У нас в театре много своих талантливых актрис, которым надо дать работу".

Подготовка к 100-летнему юбилею тоже потребует много сил и не только творческих. Планируют отремонтировать фойе, зрительный зал и обновить техническое оборудование сцены. Этим займется директор театра Алексей Черепнев. "Мы серьезно готовимся к юбилейному сезону, будет много всего любопытного и интересного на всех возможных площадках театра", - пообещал он.

Прямая речь

Режиссер Игорь Яцко рассказал "РГ", почему Валентина Талызина выбрала именно его, чтобы воплотить в жизнь ее давнюю мечту и поставить пьесу Островского "Волки и овцы":

Фото: Владимир Песня / РИА Новости

- Это было предложение великой актрисы и потрясающей женщины Валентины Талызиной. Как оказалось, она долго приглядывалась ко мне, познакомилась с моими учениками и только потом позвонила и сказала, что мечтает сыграть Мурзавецкую и предлагает мне поставить этот спектакль. Валентина Илларионовна даже проделала подготовительную работу с актерами театра, так что мне оставалось только согласиться и начать репетировать. Для меня это как неожиданное приключение, обрушившееся на мою голову, но очень интересное.

Так получается, что все мои режиссерские, да и актерские мечты связаны с классикой - текстами Уайльда, Шекспира, Пушкина, Гоголя, Булгакова… Я слышу в них звучание сегодняшнего дня. Но для этого мало одеть актеров в современные одежды и нарисовать им татуировки. Так это не работает. Хотя я с радостью это сделаю, если это будет продиктовано текстом. От классики я могу легко перейти к современной драматургии. Правда, так сложно найти хорошую современную вещь. Читаешь и видишь какую-то недоделанность: хорошее начало и нет финала или наоборот. Другое дело "вечные" тексты. Там бесконечная глубина и высота.

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