Аналитики выяснили, где живут самые экономные нарушители ПДД

Самые экономные и аккуратные нарушители ПДД живут в Набережных Челнах, Твери и Санкт-Петербурге - в этих городах чаще всего выписывают минимальные штрафы, которые водители оплачивают в течение 20 дней со скидкой, то есть, получается 250 рублей, выяснили аналитики банка "Русский стандарт".

Специалисты проанализировали операции по оплате штрафов ГИБДД с января по июль. Как оказалось, подавляющее большинство водителей в указанных городах стараются оплачивать штрафы со скидкой. Так, в Твери доля квитанций на 250 рублей оказалась на уровне 76% от общего числа оплаченных через банк штрафов. В Москве квитанции на 250 рублей составили 67%, в Набережных Челнах - 73, а в Санкт-Петербурге - 70%.

Штрафов за серьезные нарушения не так много. Например, в Твери, Набережных Челнах и Екатеринбурге доля штрафов на сумму более 3 тысяч рублей не превышает 1,5%. В Москве, ставшей лидером по этому показателю, таких штрафов 7%.

Москва и Санкт-Петербург ожидаемо лидируют по общему количеству штрафов. Как передает "Прайм" со ссылкой на исследование, в первом полугодии средний штраф в Москве составил 857 рублей, а в Санкт-Петербурге - 707 рублей.